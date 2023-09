O filme adorável e fascinante que vai serenar seu coração está na Netflix

Pedro Almodóvar, com sua inclinação por desvendar a humanidade em sua plenitude, sempre explorou os dramas e triunfos de seus personagens, inspirados na rica tapeçaria da vida real. “Julieta” ecoa uma temática caro ao diretor, tecendo reflexões sobre a complexidade da existência humana. Almodóvar, um ícone do cinema espanhol, herda a sensibilidade disruptiva de Luis Buñuel e a profundidade emocional de Carlos Saura, construindo narrativas que dialogam com a dualidade humana.

“Julieta” reflete as marcas autorais de Almodóvar, mas também se imerge na literatura de Alice Munro, criando um entrelaço entre a sensibilidade da escritora e a visão única do cineasta. Este filme, um dos mais requintados de Almodóvar, nos apresenta uma narrativa que flutua entre o real e o imaginário, entre a intensidade dos relacionamentos e as sutilezas do comportamento humano, revelando camadas da condição feminina com elegância e perspicácia.

O filme se constrói gradualmente, evidenciando a assinatura de Almodóvar em cenas que misturam o profano e o poético. Emma Suárez, que vive a protagonista, domina a tela, delineando a inconstância de Julieta com uma entrega que reflete a prosa envolvente de Munro. A narrativa, rica em reviravoltas, é pontuada por flashbacks e momentos de revelação, desvendando os motivos por trás das ações de Julieta e proporcionando uma experiência cinematográfica rica e imersiva.

A atuação de Adriana Ugarte como a jovem Julieta acentua a densidade do enredo, elevando a história a novos patamares. Almodóvar, apoiado pela interpretação pungente de Ugarte, discorre sobre as escolhas, as falhas intrínsecas às famílias e a busca incessante por felicidade, trazendo ao público uma reflexão sutil sobre as nuances da vida.

“Julieta”, em sua essência, é um profundo estudo de personagem, no qual Almodóvar e Munro convergem artisticamente, explorando temas universais através de uma lente pessoal e intimista. As escolhas de direção criam um universo onde a dor e a glória coexistem, tecendo um retrato sincero das relações humanas e dos dilemas da existência.

O longa-metragem flui como uma melodia visual, cada frame uma pintura viva, banhada na paleta de cores vibrante, característica do cinema de Almodóvar. A sonoridade, meticulosamente desenhada, ambienta cada cena, elevando as emoções e intensificando a imersão. Os diálogos, pincelados com sutileza, revelam os anseios e medos dos personagens, criando uma conexão tangível com o público.

Almodóvar, com sua singularidade narrativa, cria uma ponte entre o cotidiano e o extraordinário, a complexidade feminina e a universalidade do ser. Ele transcende barreiras cinematográficas, transformando “Julieta” em uma ode à resiliência humana, uma celebração da imperfeição e da beleza intrínseca da vida.

A produção, apesar de seu refinamento estético e narrativo, nunca se perde em artifícios. Cada elemento tem um propósito, cada detalhe uma razão de ser, conduzindo a audiência por um labirinto de emoções e reflexões. O enredo, apesar de suas reviravoltas e complexidades, mantém uma clareza admirável, tornando “Julieta” uma experiência cinematográfica enriquecedora e inesquecível.

Finalmente, “Julieta” não é apenas um filme, mas um convite para explorar a humanidade em suas diversas facetas, um espelho que reflete nossas próprias imperfeições, sonhos e desejos. Almodóvar, com sua visão única e paixão inconfundível, nos presenteia com uma obra que ressoa longamente, provocando questionamentos e, quem sabe, inspirando transformações.

Filme: Julieta

Direção: Pedro Almodóvar

Ano: 2016

Gêneros: Drama/Romance

Nota: 9/10