Adaptação de best-seller inspirado em Sherlock Holmes e Agatha Christie é o filme do momento na Netflix

Você pode pensar que já conhece todas as versões possíveis dos seus contos de fadas favoritos, mas Yûichi Fukuda te dá um novo panorama divertido e esculachado deles. “Em uma Terra Muito Distante… Havia um Crime” foi adaptado para as telas por Fukuda e Tetsurô Kamata inspirado na história em quadrinhos de Aito Aoyagi. O enredo mistura os contos de “Cinderela” e “Chapeuzinho Vermelho” em apenas uma narrativa misteriosa e nada convencional. Antes de mais nada, Fukuda é um conceituado cineasta japonês, conhecido por suas comédias lúdicas, ridículas e recheadas de argumentos sociais.

Nessa trama protagonizada por mulheres, Chapeuzinho Vermelho (Kanna Hashimoto) é uma jovem inteligente e independente que vive de lugar em lugar investigando mistérios. Até que um dia, seus caminhos se cruzam com o de Cinderela (Yûko Araki), uma moça explorada por sua madrasta e as duas irmãs adotivas.

Cinderela compartilha com Chapeuzinho Vermelho seu sonho de ir ao baile real, onde o príncipe (Takanori Iwata) irá escolher sua esposa. Apaixonada pelo potencial futuro monarca, ela deseja atrair a atenção dele para, quem sabe, se tornar sua princesa. Então, Chapeuzinho sugere que as duas compareçam ao baile, dando aos pombinhos a oportunidade de se conhecerem e se apaixonarem. No entanto, Cinderela sabe que sua entrada não será permitida por conta de seu atual e único traje esfarrapado.

É quando surge uma bruxa insistente que perambula pelos bosques em busca de cobaias para testar suas habilidades mágicas de alta-costura. Cinderela é o tipo perfeito de mulher desesperada para cair nas mãos da maga. Então, ela muda o visual das duas mulheres de forma com que se vistam adequadamente para uma festa no nível da que será promovida no castelo. Mesmo assim, falta uma última peça nos looks de Cinderela e Chapeuzinho: os sapatos. Uma segunda bruxa surge do mundo mágico para fornecer às duas a peça coringa, um sapatinho de cristal que combina com absolutamente qualquer roupa. Cada uma recebe seu par de sapatinhos, mas eles só cabem na pessoa para os quais foram feitos. Um último truque é realizado pela primeira maga para transformar uma abóbora em carruagem e um rato e cocheiro. Assim, as duas donzelas poderão ser conduzidas até o evento em grande estilo.

No meio do caminho, a charrete acerta o corpo de um homem na estrada que, segundo as apurações de Chapeuzinho, já estava morto. Como elas não desejam que seus planos de comparecerem à festa sejam interrompidos, simplesmente decidem cobrir o defunto com folhas e seguir seu trajeto até o castelo como se nada tivesse acontecido.

Na festa, vemos o príncipe e seu pai conversarem sobre o romance do jovem herdeiro com uma empregada, Remi (Natsuna Watanabe), por quem ele está apaixonado. Aparentemente, a moça está desaparecida e a festa foi dada com o intuito de ajudar o príncipe a reencontrá-la. Mas ela não está entre os convidados e o rapaz aceita dançar com Cinderela. Logo, a cavalaria real interrompe a festa com a notícia de que um cadáver foi encontrado do lado de fora do castelo. Se trata do cabeleireiro mais carismático e popular do reino, Hans (Masaki Kaji). Junto ao corpo, foi encontrado um saco cheio de longos cabelos de donzelas cortados. Então, começa-se a especular que o homem tenha sido morto por uma das mulheres que tiveram suas madeixas aparadas pelo profissional.

Após uma longa cena recheadas de teorias da conspiração, os convidados são liberados, o sino bate a meia noite e Cinderela e Chapeuzinho correm para não serem desencantadas na frente de todos. A viajante se hospeda no quarto da mocinha explorada, mas acorda incomodada pelo mistério não solucionado no meio da noite. Enquanto perambula pelo bosque, Chapeuzinho se depara com a segunda irmã adotiva de Cinderela, que por um acaso não estava na festa. Acaso não, ela conta como foi atacada e perdeu a consciência ao tentar se encontrar com Hans para preparar seu cabelo para o baile. Agora, com a nova versão da história contada, Chapeuzinho começa a juntar o quebra-cabeça para solucionar o enigma.

Nessa fantasia entrelaçada com mistério e suspense, Fukuda consegue costurar suas críticas sociais e entregar um entretenimento divertido para toda a família. No meio da narrativa simples e alegre, ele traz reflexões sobre o amor entre diferentes camadas sociais e sobre como as pessoas são julgadas por sua aparência e poder aquisitivo. Enquanto os ricos são confiáveis por serem considerados belos, limpos e bons, os mais pobres são constantemente rejeitados e alvo de desconfianças.

Filme: Em uma Terra Muito Distante… Havia um Crime

Direção: Yûichi Fukuda

Ano: 2023

Gênero: Fantasia/Mistério

Nota: 8/10