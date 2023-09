O romance mais fofinho e encantador que você vai assistir na Netflix hoje

A verdade é que o amor acontece quase sempre de forma improvável e em lugares e situações que jamais imaginaríamos. É exatamente quando menos se espera que ele chega. Talvez seja por isso mesmo que tantos corações ansiosos parecem nunca encontrar suas almas-gêmeas. Quanto mais você pensa, calcula, idealiza e aguarda pelo momento perfeito mais você deixa de dar atenção para as coisas que realmente importam.

“Amor à Primeira Vista” é um romance dirigido por Vanessa Caswill e adaptado por Katie Lovejoy do livro “The Statistical Probability of Love at First Sight”, escrito por Jennifer E. Smith. A história de amor entre Hadley (Hailey Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) é narrada por Jameela Jamil, que além de quebrar a quarta parede conversando com os espectadores sobre o casal de protagonistas, também interpreta vários figurantes que aparecem no caminho deles.

Hadley está no aeroporto de Nova York e acaba de perder um voo para Londres. No saguão, ela conhece Oliver, que também está a caminho da capital inglesa, sua cidade natal. Eles lancham enquanto aguardam pelo próximo avião e compartilham algumas informações sobre suas vidas, por exemplo, sua repulsa em comum por maionese.

Na aeronave, coincidentemente, eles acabam se sentando ao lado um do outro. Durante as sete horas de viagem, eles têm oportunidade de compartilhar ainda mais sobre si mesmos. Hadley conta que está indo para Londres para o casamento do pai, que deixou os Estados Unidos para se tornar professor de Poesia em uma universidade inglesa. Após algum tempo no outro país, ele se apaixonou por outra mulher e pediu o divórcio à mãe de Hadley. Sem ânimo para a cerimônia que acredita ser um uma traição à sua mãe, Hadley questiona se a festa não será puro exibicionismo.

Oliver, embora mais fechado, também acaba desabafando sobre alguns problemas que tem enfrentado com a família. Ele conta que está indo para o velório de sua mãe, que acaba de morrer de câncer. A revelação íntima aproxima ainda mais os dois desconhecidos, que quase se beijam na porta do banheiro do avião. Depois da aterrissagem, segundos antes de seguirem caminhos separados, Oliver anota seu número no telefone de Hadley, mas a bateria do aparelho acaba antes da garota conseguir salvar o contato.

Oliver, que explica tudo com base em estatísticas, vê quase todas as probabilidades agirem em seu favor depois de cruzar com Hadley. Ela participa da cerimônia do pai, mas sempre com os pensamentos no garoto do aeroporto. Então, se lembra do local do funeral da mãe do rapaz e decide ir até lá para não deixá-lo escapar. No lugar, Hadley se depara com a mãe de Oliver vivíssima, contrariando sua história no avião. Mas a mulher explica que o filho não mentiu. Ela está realmente morrendo de câncer e decidiu realizar o próprio velório ainda em vida.

Depois de uma conversa breve e desanimadora com Oliver, Hadley reencontra o pai, com quem tem a chance de desabafar sobre sua mãe e esclarecer alguns desentendidos. Mas “Amor à Primeira Vista” não contraria as estatísticas e termina exatamente como todo bom clichê deve: com o “felizes para sempre”. O casal de protagonistas tem uma nova chance de se reencontrar para colocar alguns pingos nos is e abrir seus corações.

O magnetismo cósmico de Hadley e Oliver não falha e leva ao desfecho mais previsível e agradável para os espectadores. Como passatempo, o longa-metragem de Caswill atende às expectativas e entrega abstração e melodrama. Como obra, não deixa de cair no tom genérico e descartável de alguns filmes que rapidamente caem no esquecimento.

Filme: Amor à Primeira Vista

Direção: Vanessa Caswill

Ano: 2023

Gênero: Romance

Nota: 7/10