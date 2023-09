A comédia da Netflix que é um antídoto contra o mau-humor e vai limpar seu cérebro de todas as preocupações

A infância tem suas vantagens. Território do deslumbramento e da imaginação, é a fase em que somos completamente frágeis e dependentes, mas também mais genuinamente felizes e criativos. Não há muitas obrigações, preocupações ou medos. A vida parece ser uma aventura sem fim. Mesmo assim, a vida adulta não deixa de parecer extraordinária quando somos apenas filhos. Não precisar pedir autorização, ter seu próprio dinheiro e poder viver sob as próprias regras é um objetivo extraordinário. Então, saímos de casa. Proclamamos a independência e, quando menos percebemos, ser adulto não é exatamente tudo que idealizávamos. A comédia italiana “O Preço da Família” explora de forma inusitada essa nova etapa da vida, tanto do ponto de vista dos filhos como dos pais.

Alessandra (Dharma Mangia Woods) e Emilio (Claudio Colica) são dois irmãos que pensam se ver livres da superproteção e intromissão dos pais em suas vidas quando saem de casa. Mas não é bem o que acontece, porque precisam diariamente suportar as ligações de Anna (Angela Finocchiaro) e Carlo (Christian De Sica) demandando por sua atenção e presença constante. Mesmo morando em suas próprias casas e cuidando de suas próprias vidas, os filhos precisam lidar com os palpites inconvenientes dos pais e os convites para eventos familiares sem graça.

Quando Alessandra não comparece ao almoço de aniversário que sua mãe preparou para ela com todo cuidado, e sequer atende o telefone para dar satisfações, Anna e Carlo ficam ressentidos. Em uma outra ocasião, os pais veem a filha na porta de casa e decidem telefoná-la para a convidar para um jantar com o irmão. Depois de olhar para o telefone e revirar os olhos ao ver o número de sua mãe, sem saber que estava sendo observada à distância por ela própria, Alessandra atende e informa os pais que não irá comparecer ao jantar de Natal, pois estará em uma viagem com o namorado.

No jantar com Emilio, ele também revela para Anna e Carlo que não estará presente no Natal, porque estará ocupado. Decepcionados, os pais retornam para casa e armam um plano para chamar atenção dos filhos. Então, eles fingem que receberam uma fortuna de herança de uma falecida tia para atrair Emilio e Alessandra de volta para casa.

O plano dá certo. Alessandra e Emilio estão insatisfeitos com seus trabalhos e veem na nova fortuna dos pais a chance de mudarem de vida. No dia seguinte, os dois aparecem na porta da casa da família para sondar sobre o dinheiro. Para transformar a mentira em algo crível, Anna e Carlo gastam todo seu crédito alugando uma Ferrari, comprando roupas de grife e comendo em restaurantes caros. A herança falsa parece realmente ter surtido algum efeito na relação dos filhos com os pais, que agora estão mais próximos, compreensivos e pacientes. Tudo isso, claro, com algum interesse por trás.

No entanto, a mentira foge do controle de Anna e Carlo, que começam a ver suas economias se esgotarem, enquanto precisam financiar os sonhos dos filhos. Emilio quer uma quantia para se tornar sócio da empresa em que trabalha e Alessandra quer abrir uma cafeteria. Para tentar se esquivar de arcar com esses custos, Anna inventa também que Carlo está com um tipo raro de câncer e que todo o dinheiro recebido precisará ser investido em seu tratamento.

A notícia da doença terminal aproxima ainda mais os filhos dos pais, fazendo com que fique ainda mais difícil trazer toda a verdade à tona. Enquanto isso, situações hilárias e inesperadas ocorrem, temperando a história com muito humor e reflexões sobre as relações familiares tóxicas. No fim das contas, a verdade acaba sendo revelada e, apesar das mentiras dos pais, Emilio e Alessandra precisam admitir seus próprios erros, especialmente o fato de terem se reaproximado por puro interesse.

Dirigida por Giovanni Bognetti, o filme é um remake da comédia francesa “Mes très chers enfants”, de Alexandra Leclère. “O Preço da Família” é leve, divertida e conta com excelentes atuações, especialmente de Finocchiaro, no papel de uma mãe dramática e controladora, que não sabe lidar com a ausência dos filhos em seu ninho. Tanto Anna quanto Carlo agem infantilmente para conquistar a atenção que acreditam que merecem dos filhos e, claro, o filme retrata de maneira bem exagerada, cômica e caricata as relações disfuncionais familiares e como pais realmente lutam para manter sua influência na vida dos filhos.

A comédia rende ainda uma autoanálise. Como tratamos nossos pais ou nossos filhos? Quais crueldades somos capazes de cometer para receber a atenção que queremos? Todo mundo no mundo pode ser manipulador, infantil e maldoso quando quer ver seus próprios interesses atendidos. Precisamos ter maturidade para respeitar os espaços dos outros e o filme nos dá uma visão sobre isso.

Filme: O Preço da Família

Direção: Giovanni Bognetti

Ano: 2022

Gênero: Comédia

Nota: 7/10