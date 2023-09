5 séries premiadas e hipnotizantes na Netflix que vão mantê-lo colado à tela do início ao fim

A era de ouro da televisão continua a brilhar, especialmente com plataformas de streaming como a Netflix investindo pesado em conteúdo original e cativante. Se você é um aficionado por histórias bem contadas, personagens complexos e tramas que oscilam entre o emocionalmente profundo e o suspense de roer as unhas, você está com sorte. A Revista Bula reuniu uma lista de cinco séries premiadas e hipnotizantes disponíveis na Netflix que vão mantê-lo colado à tela do início ao fim.

Desde dramas legais, como “O Poder e a Lei”, que mergulha na vida tumultuada de um advogado em busca de redenção, até thrillers políticos como “Califado”, que explora as complexas ramificações do extremismo islâmico na Suécia, esta lista tem algo para todos. Também incluímos séries que levam você ao coração do sistema judicial, como é o caso de “Doze Jurados”, e aquelas que exploram as complexidades da vida familiar e os segredos que guardamos, como em “Safe”. E, para os fãs de comédia dramática, “Crashing” oferece um olhar humorístico, mas realista sobre a vida de jovens londrinos enfrentando a crise financeira.

Prepare sua pipoca, ajeite-se no sofá e prepare-se para uma maratona de séries que não só entretêm, mas também provocam pensamentos profundos e emoções intensas.

O Poder e a Lei (2022), Ted Humphrey e David E. Kelley Lara Solanki / Netflix Mickey Haller é um advogado em busca de redenção pessoal e profissional. Depois de um acidente de surfe e um problema com drogas, ele se encontra num momento crucial de sua vida quando seu melhor amigo é assassinado. Em um ato póstumo, o amigo deixa para Mickey sua prática jurídica, repleta de casos e clientes que precisam de atenção imediata. Essa herança torna-se uma bênção e um fardo, pois oferece a Mickey uma chance de redenção profissional, mas também o envolve em uma teia complexa de casos legais. Ele se encontra constantemente equilibrando as exigências de sua nova prática jurídica enquanto busca descobrir quem matou seu amigo e por quê.

Califado (2020), de Goran Kapetanović Divulgação / Netflix Pervin é uma sueca casada com um membro do Estado Islâmico na Síria e deseja desesperadamente retornar à Suécia. Ela pede ajuda à polícia sueca, e a agente Fátima, uma especialista em terrorismo, assume o caso. Enquanto investiga, Fátima descobre que há um ataque terrorista iminente planejado para o solo sueco. Paralelamente, a adolescente Sulle, residente em Estocolmo, é introduzida ao Islã por uma colega e começa a frequentar círculos mais radicais. A série traça um panorama intenso do impacto do extremismo na vida de várias mulheres, mostrando como as decisões tomadas em uma parte do mundo podem afetar vidas em outra.

Doze Jurados (2019), Wouter Bouvjin Divulgação / Netflix Doze pessoas são convocadas para servir como jurados no julgamento de Fri Palmers, uma diretora de escola acusada de um duplo homicídio, incluindo o de seu próprio filho. À medida que o caso avança, cada jurado começa a sentir o peso de suas decisões e a avaliar suas próprias vidas e moralidades. O sistema judicial e suas falhas são expostos, e os jurados se veem divididos entre a lei e suas próprias crenças. A série lança um olhar humano e profundo sobre a psicologia e as emoções envolvidas no processo jurídico, desafiando nossas noções de justiça e ética.

Safe (2018), Harlan Coben e Danny Brocklehurst Ben Blackall / Netflix Tom, um cirurgião pediátrico viúvo, está lutando para criar suas filhas, Jenny e Carrie, que ainda estão em luto pela perda da mãe. A já frágil dinâmica familiar se desintegra quando Jenny desaparece após comparecer a uma festa com amigos da escola. No processo de busca por ela, Tom descobre segredos perturbadores sobre o passado de sua falecida esposa, o que só complica ainda mais sua situação. À medida que ele se aprofunda na investigação, percebe que sua família não era o que parecia ser, e que sua busca por Jenny é também uma busca por verdade e redenção.