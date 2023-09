Uma das mais belas histórias de amor do cinema está na Netflix e vai lavar sua alma

“Cartas para Julieta”, sob a direção de Gary Winick, não foge das características típicas das comédias românticas, mas apresenta uma abordagem própria dos desafios e peculiaridades das relações amorosas. O roteiro, escrito por José Rivera e Tim Sullivan, é bem estruturado e oferece mais do que apenas uma distração temporária para o público.

Ambientado na cidade de Verona, conhecida como cenário da história de Romeu e Julieta, o filme aproveita o local para tocar em questões universais. O enredo incorpora elementos culturais e históricos, como referências à literatura e à arte, ligando-os às aspirações profissionais da protagonista Sophie, interpretada por Amanda Seyfried. Sua atuação equilibra vulnerabilidade com força, representando a jornada de uma jovem mulher em busca de sua vocação.

O personagem de Gael García Bernal, Victor, o noivo de Sophie, é também bem desenvolvido. Ele não é retratado como um mero antagonista emocional para Sophie, mas como um indivíduo focado em sua carreira. Isso cria um contraste nas prioridades do casal e adiciona uma camada de complexidade à narrativa.

A descoberta de uma carta antiga escrita por Claire Wyman, representada por Vanessa Redgrave, é o pivô da história. Este elemento introduz uma conexão entre gerações e age como um catalisador para aprofundar o tema central do filme: o amor que transcende o tempo. Claire e sua busca por um amor perdido acrescentam uma dimensão emocional extra tanto para seu próprio personagem quanto para a história como um todo.

O filme também apresenta outro personagem, Charlie, o neto de Claire, para explorar a natureza diversificada do amor. Esta inclusão destaca que o amor não está limitado por idade ou tempo, e que é um sentimento universal.

Ao final da projeção de “Cartas para Julieta”, o espectador é deixado com uma compreensão mais rica e matizada do que significa amar e ser amado. O filme não apenas entretém, mas também provoca reflexão, convidando-nos a ponderar sobre a presença e o poder do amor em diversas fases da vida. A película vai além da mera narrativa romântica, tornando-se um comentário válido sobre a condição humana em um mundo que frequentemente prioriza a razão em detrimento da emoção.

Filme: Cartas para Julieta

Direção: Gary Winick

Ano: 2010

Gêneros: Romance/Drama/Comédia

Nota: 9/10