O filme mais caro e mais assistido da história da Netflix

O filme mais assistido da história da Netflix, com cerca de 227 milhões de transmissões realizadas por assinantes, “Alerta Vermelho”, dirigido e escrito por Rawson Marshall Thurber, também é a produção mais cara da casa, ao lado de “Agente Oculto”. Ambos custaram 200 milhões de dólares e compensaram o investimento.

E apesar dos efeitos visuais grandiosos e que não perdem em nada para os arrasa-quarteirões hollywoodianos produzidos para os cinemas, Thurber garante que 97% de seu filme não foi feito com tela verde. Inspirado pelos clássicos de espionagem dos anos 1940, o cineasta por trás de produções como “Família do Bagulho” e “A Mentira” se prepara para lançar duas sequências do filme, sendo que a primeira pode estrear na plataforma até o fim deste ano.

No enredo, um trio de relíquias antigas é a ambição dos maiores apreciadores de arte e história do mundo. Uma abertura desfia o romance entre o imperador Júlio César e Cleópatra e conta sobre os três ovos preciosos aos quais o político romano presenteou sua amada rainha egípcia. Dois desses ovos são conhecidos, mas o paradeiro do terceiro é um mistério. No submundo dos crimes de alto padrão, dois dos bandidos mais escorregadios do momento estão de olho nos artefatos preciosos. Então, um alerta vermelho é emitido pela Interpol.

Dwayne Johnson é John Hartley, um agente do FBI que ajuda a Interpol a interceptar um desses criminosos, Nolan Booth (Ryan Reynolds), enquanto tentava roubar um dos ovos. Presos juntos após uma reviravolta, Booth se vê obrigado a cooperar com Hartley, o ajudando a capturar sua maior adversária no crime, O Bispo (Gal Gadot). No meio da história há diversas trapaças e surpresas que os colocam contra autoridades e outros bandidos, mas a aliança também permitirá aos três protagonistas desenvolver uma divertida amizade e até um romance.

O longa-metragem mistura cenas de ações inteligentemente arquitetadas e filmadas em planos-sequências de tirar o fôlego e diálogos cômicos com movimentos desastrados de seus protagonistas, que aliviam a tensão. É impressionante a forma como os personagens interagem com o cenário. Thurber utiliza cada objeto disposto em cena para desenrolar as mais surpreendentes acrobacias e danças diante das câmeras.

Gravado em 2020, o filme sofreu atrasos por conta da pandemia de Covid-19, o que fez subir seu custo inicial de 130 milhões de dólares. Do total gasto para fazer o longa-metragem, 60 milhões foram usados para pagar os cachês milionários dos três protagonistas, que receberam, cada, 20 milhões de dólares. E embora tenha sido feito para a internet, a primeira semana de estreia do filme foi nos cinemas americanos.

Outro fatídico acontecimento também prolongou o tempo de realização do filme: a morte de Rocky Johnson, pai de Dwayne. Rocky faleceu em janeiro de 2020 devido a um coágulo de sangue no pulmão. Dwayne, claro, precisou tirar alguns dias de folga para ficar perto de sua família e se recolher em seu luto.

Apesar das inúmeras referências cinematográficas de Thurber para o filme, e da extravagância na elaboração das cenas, o roteiro foi duramente criticado na época de seu lançamento. Para o Roger Ebert, um dos mais conceituados sites especializados em cinema, a história de Thurber é genérica e sem personalidade. Para o New York Times, nem mesmo as estrelas carismáticas encontraram seu brilho neste filme. Mas o olhar negativo dos especialistas não foi suficientes para ofuscar seu sucesso inegável com o público.

Filme: Alerta Vermelho

Direção: Rawson Marshall Thurber

Ano: 2021

Gênero: Ação/Comédia/Policial

Nota: 7/10