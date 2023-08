O filmaço ganhador do Oscar com Brad Pitt, na Netflix, que vai afiar seu cérebro e hipnotizar seus olhos

Adam McKay é um cineasta renomado, que esteve por trás de sucessos como “Vice” e “Não Olhe Para Cima”. Dedicado nos últimos anos a dramas e thrillers políticos, inteligentes, sagazes e recheados de argumentos sociais, o diretor e roteirista tem na bagagem um Oscar por “A Grande Aposta”, na categoria de melhor roteiro adaptado. O longa-metragem, lançado em 2016, foi dirigido e coescrito por McKay e Charles Randolph, inspirado no livro de Michael Lewis, “A Queda de Wall Street”.

Em “A Grande Aposta”, McKay ainda encontra espaço para desenvolver cenas cômicas, já que as comédias são sua especialidade. Mas é verdade que ele não tinha intenções de escalar Steve Carrell para seu filme mais dramático até que a atuação dele em “Foxcatcher: Uma História que Mudou o Mundo” transformou tudo. O desempenho de Carrell fora de seu nicho surpreendeu o cineasta com quem trabalhou em “O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy” e “Tudo Por um Furo”.

Aqui, Carrell interpreta Mark Baum, um pseudônimo para Steve Eisman, um empresário e investidor que, embora tenha sido consultor tanto do livro como do filme, quis preservar elementos de sua vida pessoal, entre elas, a morte de um filho. No filme, McKay muda o fato para a morte de um irmão. Baum foi um dos investidores que fez fortuna apostando contra as obrigações de dívidas hipotecárias nos Estados Unidos. Ele recebeu informações que previam o estouro da bolha imobiliária que colapsou o mercado financeiro americano. Apesar disso, foi um dos que mais alertou sobre as operações fraudulentas dos bancos, nas quais o próprio governo fazia vista grossa.

Mas o enredo também aborda histórias de outros investidores, entre eles, a de Michael Burry (Christian Bale), um excêntrico ex-médico, que se tornou gestor financeiro da Scion Capital, uma empresa de fundo de cobertura localizada em Cupertino, na Califórnia. Com autoridade para tomar decisões a bel-prazer sobre os investimentos da companhia em que trabalha, Burry é praticamente o primeiro a descobrir que a bolha irá explodir em, no máximo, dois anos. Então, ele decide investir mais de um bilhão contra o mercado imobiliário, apesar de ser tomado como louco por outros executivos da empresa e por gestores de instituições financeiras.

Um outro arco do filme engloba de Charlie Geller (John Magaro) e Jamie Shipley (Finn Wittrock), dois jovens economistas que iniciam uma startup na garagem dos pais de um deles e também recebem informações sobre o futuro colapso. Sem influência para entrar no jogo, eles recrutam Ben Rickert (Brad Pitt), um banqueiro aposentado, para ajudá-los a apostar na desaceleração do mercado.

As informações são passadas a Mark Baum, Charlie Geller e Jamie Shipley por Jared Vennett (Ryan Gosling), pseudônimo de Greg Lippmann, um ex-corretor da Deuscht Bank, que tinha acesso a dados privilegiados e soube dos investimentos de Burry.

Além do enredo intricado e cheio de diálogos interessantes e perspicazes, uma marca de “A Grande Aposta” é o tom documental, com câmeras que flagram a todo momento as reações de figurantes, com closes e pauses estratégicos. Também as transições escuras longas, proporcionando mais dramaticidade. Além disso, vemos os personagens quebrarem constantemente a quarta parede e interagirem com os espectadores, dando um tom cômico, ao mesmo tempo que aproximando o público mais da história de cada um.

Outro destaque interessante, é como McKay usa números e códigos para granular as imagens. Talvez eles passem despercebidos, mas inconscientemente eleva o tom neurótico, levando o espectador a pensar em números e cálculos enquanto os personagens falam sobre ações, juros, lucros e outras expressões do mercado, intensificando a experiência, mas também o estresse. O filme despeja um monte de informações complexas sobre o público, mas equilibra com aparições de artistas e personalidades famosas, como Margot Robbie, Selena Gomez e Richard Thaler, explicando de forma simplificada e alegórica alguns termos. Além, claro, dos alívios cômicos, das perucas propositalmente malfeitas e das colagens para suavizar a austeridade do tema.

Filme: A Grande Aposta

Direção: Adam McKay

Ano: 2015

Gênero: Drama/Comédia/Biografia

Nota: 10