Descubra a comédia romântica na Netflix que tem 92% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes

Em um prédio comercial de Nova York, dois estagiários se conhecem nos corredores entre uma correria e outra para agradar seus chefes tóxicos e abusivos. Em “O Plano Imperfeito”, comédia romântica dirigida por Claire Scanlon e escrita por Katie Silberman, o queridinho do momento em Hollywood, Glen Powell, interpreta Charlie, assistente de Rick (Taye Diggs), um consultor financeiro de sucesso. No escritório ao lado, Harper (Zoey Deutch) é uma estagiária que sonha em escrever um artigo para o popular blog de sua chefe, a jornalista esportiva Kirsten (Lucy Liu).

Scanlon e Silberman levam a voracidade do mercado de trabalho em Manhattan para o nível de “O Diabo Veste Prada” e satirizam os ambientes caóticos profissionais. Rick e Kirsten são workaholics, bem-sucedidos e mimados. Donos de suas próprias empresas, eles usam sua autoridade e influência para humilhar, explorar e sobrecarregar seus dois assistentes, Charlie e Harper, jovens que acabaram de ingressar em suas carreiras e temem tanto o fracasso que se veem obrigados a se submeter aos seus empregos cruéis.

Percebendo que vivem nas mesmas circunstâncias com seus patrões, Charlie e Harper têm a ideia de alcovitar Rick e Kirsten para que eles se ocupem um do outro e tenham menos tempo para sobrecarregá-los, principalmente nas horas de folga e nos finais de semana, com trabalhos e tarefas que não são exatamente urgentes e nem importantes.

Charlie e Harper são tão explorados que sempre são os últimos a sair dos escritórios, já tarde da noite, e raramente conseguem finais de semana livres. Mas jovens e inexperientes como são, eles acreditam que tudo será compensado, posteriormente, com promoções, aprendizados e um currículo mais robusto.

Mas, claro, experiente como Scanlon é com comédias, tendo dirigido e roteirizado séries como “The Office”, “Brooklyn Nine-Nine”, “Unbreakable Kimmy Schmidt” e “The Good Place”, ela transforma todas as crises vividas pela dupla nas mãos de seus chefes em cenas absurdas e hilárias, das quais muita gente pode se relacionar.

O plano para alcovitar Rick e Kirsten, até certo ponto, dá certo. Depois de ficarem presos juntos no elevador do edifício, eles se reencontram em uma partida de baseball e, então, começam a ter encontros românticos. Logo o relacionamento evolui com as interferências às escuras de Charlie e Harper, que também se tornam bons amigos.

Mas, claro, como é previsível, o verdadeiro romance que o filme pretende desenvolver é entre os dois protagonistas, Charlie e Harper, que metem tanto o bedelho na relação de seus chefes que podem colocar todo o empenho prodigalizado em risco.

“O Plano Imperfeito” é bem gostoso de assistir. Glen Powell e Zoey Deutch demonstram uma química indescritível em frente às câmeras e um carisma inegável. Eles já haviam atuado juntos em “That’s What I’m Talking About”, de Richard Linklater. Podemos nos identificar facilmente com seus personagens, com suas dificuldades amorosas, as limitações financeiras e a rotina apertada entre a vida profissional e pessoal. Eles são um retrato bem realista de dois jovens lutando para se manter no mercado de trabalho.

No elenco de apoio, ainda temos Pete Davidson, que é sempre uma presença autêntica, com seu estilo pessoal único e seu humor natural e com um timing perfeito, além de sua habilidade de nos manter interessados em seus personagens, mesmo que sejam secundários. Não teria sido nada ruim se seu papel de Duncan, colega de apartamento de Charlie, tivesse ganhado mais destaque e mais cenas.

No mais, “O Plano Imperfeito” é tida como a comédia romântica que trouxe de volta o gênero para as telas, após alguns anos de insipidez na indústria. Scanlon oferece em sua produção entretenimento leve, divertido e relaxante.

Filme: O Plano Imperfeito

Direção: Claire Scanlon

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10