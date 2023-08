Último dia para assistir a uma das melhores sequências de filmes de ação de todos os tempos na Netflix

Tom Cruise é conhecido por defender avidamente a cientologia e por suas acrobacias inacreditáveis em cenas de filmes de ação. “Missão: Impossível ­ — Protocolo Fantasma” é mais uma dessas produções protagonizadas pelo galã que a gente assiste incrédulo, simplesmente porque as peripécias que ele coreografa na frente das câmeras é algo fora do script de tão inimaginável.

Uma das mais famosas cenas do longa-metragem é a de seu personagem, Ethan Hunt, escalando a parte externa dos vidros de um arranha-céu, mais precisamente o Burj Khalifa, edifício mais alto do mundo, localizado em Dubai. Detalhe: não teve uso de dublê. Cruise realmente ficou pendurado mais de 500 metros de altura do prédio usando uma luva especial que gruda no vidro e preso por cabos de aço. Inclusive, quando ele entra por duas janelas, a produção realmente conseguiu fazer o pessoal remover os dois vidros só para a gravação. Por aí já dá para ter uma noção do quanto há dedicação nas sequências de ação do filme.

Direção de estreia de Brad Bird em um live-action, “Missão: Impossível — Protocolo Fantasma” é o quarto na ordem da franquia e teve o roteiro escrito por Bruce Geller, Josh Appelbaum e André Nemec. Geralmente, suas cenas de ação são tão importantes que elas são pensadas antes do script, que é feito em torno delas.

Na história, após ser resgatado de uma prisão na Rússia pela FMI (Força Missão Impossível), agência para a qual trabalha, Ethan vê seu grupo implicado em um ataque terrorista contra o Kremlin, em Moscou. Então, o governo norte-americano instaura o Protocolo Fantasma, que desliga oficialmente a agência e persegue seus membros. O que resta para eles é unir os integrantes remanescentes e operar uma força-tarefa para capturar Hendricks (Michael Nyqvist), o terrorista responsável pelo ataque e que detém um código capaz de liberar mísseis russos contra qualquer coisa. A FMI precisa segurar o vilão antes que algo ainda mais grave aconteça e uma guerra nuclear se inicie.

Com um orçamento de 145 milhões, o filme bateu recorde, na época de seu lançamento, como o longa mais lucrativo da franquia, arrecadando 693 milhões nos cinemas de todo o mundo. Atualmente, o que mais rendeu de todos os filmes da franquia foi “Missão: Impossível — Efeito Fallout”, que angariou 791 milhões de dólares. “Protocolo Fantasma” ainda marcou como o primeiro da série a ser filmado em IMAX.

Geralmente, produções hollywoodianas envolvem tanto dinheiro e agenda, que são filmadas em questão de dias. Um mês é mais que suficiente para que toda a equipe se debruce sobre um projeto. Mas não é assim com a franquia de “Missão Impossível”. Com uma produção complexa, este longa-metragem específico levou seis meses para ser completamente gravado e passou por vários locais do globo, como Budapeste, Praga, Mumbai, Moscou, Vancouver, Dubai, Chenai, Bangalor e Estados Unidos.

Com enredos complexos e intricados, que escapam aos clichês blocksbusters hollywoodianos, que costumam dar mais ênfase ao visual que à narrativa, os filmes da franquia, ao longo do tempo, têm caído cada vez mais nas graças não apenas do público, como também da crítica. Quando lançado, “Missão: Impossível — Protocolo Fantasma” foi o mais bem-avaliado por especialistas, chegando a 93% de aprovação no tomatômetro do Rotten Tomatoes e 7,4 de nota no IMDb. A partir dele, as críticas se tornaram cada vez mais robustas.

Filme: Missão: Impossível — Protocolo Fantasma

Direção: Brad Bird

Ano: 2011

Gênero: Ação/Policial

Nota: 8/10