Em um mundo onde o streaming reformulou nossa conexão com o cinema, a Netflix emergiu como um pioneiro na era digital, oferecendo uma miscelânea de conteúdo que apela a diversos gostos e culturas. Semanalmente, a plataforma se torna o palco onde estreias e clássicos encontram olhos curiosos, e os algoritmos desenham o mapa de nossas preferências. Nesse cenário em constante mudança, existe uma lista que captura a essência do momento e o Flixpatrol é uma plataforma capaz de medir essa audiência global. Aqui, apresentamos os 10 filmes mais vistos da Netflix, no momento, em todo o mundo. Destaques para “Projeto Extração”, de 2023, de Scott Waugh; “Operação: Arma Secreta” de 2023, de Daniel Markowicz; e “Paraíso”, de 2023, de Boris Kunz e Tomas Jonsgården. Os títulos estão organizados de acordo com a maior para a menor audiência.

Projeto Extração (2023), Scott Waugh Divulgação / Flame Pictures Company O ex-soldado Luo Feng lidera um grupo de segurança privada no Oriente Médio devastado pela guerra para resgatar um grupo de cientistas de uma refinaria de petróleo. A única saída para a caravana de ônibus que transporta centenas de trabalhadores das refinarias e suas famílias é pela chamada Rodovia da Morte. Lá, os ônibus são invadidos por um grupo de mercenários bem equipados e treinados, liderados por Chris Van Horne e seu irmão Henry, que conseguem capturar o cientista líder e outros. Chris foi enganado por Henry para participar do ataque sob falsos pretextos. Acontece que Henry está trabalhando para o bandido Owen Paddock, que está por trás do ataque à refinaria de petróleo. Luo Feng e Chris terão que se unir para salvar os civis, e ambos têm interesses pessoais em jogo.

Operação: Arma Secreta (2023), Daniel Markowicz Divulgação / Netflix Kiel costumava trabalhar para os serviços poloneses de combate ao terrorismo e agora é um mercenário agindo em nome de uma empresa militar privada. Juntamente com seu irmão Piotr, ele aceita uma missão lucrativa em um país governado por um senhor da guerra local. Embora a tarefa pareça simples, eles terão que enfrentar uma perigosa arma experimental.

Paraíso (2023), Boris Kunz e Tomas Jonsgården Divulgação / Netflix Em um futuro distópico, Aeon é uma empresa que trabalha com tecnologia de última geração, capaz de comprar tempo de vida de algumas pessoas e vendê-lo a outras, proporcionando rejuvenescimento imediato deste segundo grupo e o envelhecimento do primeiro. Max e Elena têm uma vida quase perfeita. Mas, quando o casal precisa de dinheiro imediato, tudo vira de cabeça para baixo. Para quitar uma dívida inesperada, Elena abre mão de 40 anos de vida. Impedidos de ter um futuro juntos, o casal decide reagir. Max trabalha na Aeon e faz o que pode tentando recuperar o tempo “vendido” por Elena, mas nada será como antes.

Felicidade para Principiantes (2023), Vicky Wight Barbara Nitke / Netflix Helen sempre viveu uma vida tranquila e sem riscos. Divorciada e se sentindo perdida, ela decide reiniciar sua vida com uma grande aventura: uma longa jornada de sobrevivência pela Trilha dos Apalaches, acompanhada de um grupo de figuras excêntricas. Mas, quando seus planos são colocados à prova, Helen acaba encontrando na natureza muito mais do que sua identidade.

100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi (2023), Masako Iwasaki /Netflix Akira Tendo trabalha em uma empresa exploradora, sofrendo com horas extras eternas, abusos de poder e tarefas ilógicas, se sentindo mais morto do que vivo. Até que um dia, a cidade é invadida por zumbis e, diante de toda essa destruição, ele decide não ir mais trabalhar. Com uma atitude feliz e positiva, Akira cria uma lista de 100 coisas que gostaria de fazer antes de virar zumbi, como limpar a casa e viajar pelo país, e começa a realizar cada desejo.

Ladybug & Cat Noir: O Filme (2023), Jeremy Zag The Awakening Production / Netflix Esta emocionante história de origem de Miraculous segue a tímida adolescente parisiense Marinette quando ela começa o ano em uma nova escola. No caminho para casa, Marinette salva um velho místico que lhe dá a joia milagrosa, transformando-a na super-heroína Joaninha, dotada de poderes de criação. Na escola, Marinette se apaixonou por Adrien, o filho protegido do milionário estilista Gabriel Agreste. Enquanto isso, Adrien foi transformado por outra joia de Miraculous no super-herói Cat Noir – e começa a se apaixonar por Ladybug, seu oposto. Sem saber das verdadeiras identidades um do outro, a dupla se une para lutar contra o supervilão Hawk Moth, que na realidade não é outro senão o pai de Adrien, buscando o controle das joias milagrosas para trazer sua esposa de volta à vida.

Contaminação: A Verdade Sobre o que Comemos (2023), Stephanie Soechtig Divulgação / Netflix Uma denúncia chocante sobre a indústria alimentícia e seus reguladores, Contaminação: A Verdade Sobre o que Comemos expõe como décadas de apatia e infrações deixaram a oferta alimentar dos EUA e seus consumidores vulneráveis a patógenos letais como E. coli e salmonela.

Clifford, o Gigante Cão Vermelho (2021), Walt Becker Divulgação / Paramount Pictures Emily Elizabeth se depara com um cãozinho vermelho mágico e o leva para casa. No dia seguinte, ela acorda e descobre que o cãozinho cresceu até se tornar um gigantesco cão vermelho. Emily e seu tio Casey embarcam em uma aventura emocionante para manter Clifford fora das mãos de uma empresa gananciosa que quer explorá-lo. Ao longo do caminho, Emily aprende lições importantes sobre amizade, responsabilidade e aceitação.

Guerra Mundial Z (2013), Marc Forster Jaap Buitendijk / Paramount Pictures Gerry Lane é um ex-investigador da ONU, que é chamado de volta ao serviço para ajudar a conter uma pandemia global de zumbis. Com o mundo mergulhado no caos, Lane viaja pelo globo em uma corrida contra o tempo para descobrir a origem do vírus e encontrar uma maneira de parar a propagação dos zumbis.