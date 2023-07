Sim, eles existem! 5 filmes brasileiros que quase se comparam aos argentinos

Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos (2009), Paulo Halm

Um escritor diletante, casado com uma professora universitária culta e descolada, se envolve com uma professora de dança argentina, amiga e talvez amante de sua esposa. Começa um triângulo amoroso que é uma verdadeira ponte da amizade colorida.



Por que parece argentino?



Além de ter uma atriz argentina no elenco, o roteiro de Paulo Halm é muito bem escrito, mostrando que entende de estrutura e rimas temáticas. Não deixa pontas soltas e mantém o ritmo do começo ao fim. O humor é inteligente, irônico e refinado. Não aposta na velha tradição brazuca do “vamos improvisar e ver no que vai dar sendo criativos”.