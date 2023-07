5 filmaços que chegaram esta semana na Netflix

Em meio à dinâmica constante e acelerada do mundo do entretenimento, a Netflix tem alimentado sua plataforma com uma variedade cada vez maior de filmes. Com o passar do tempo, essa expansão tem transformado a simples tarefa de escolher o que assistir em uma atividade desafiadora, quase como buscar uma agulha em um palheiro cinematográfico. Cada nova semana traz consigo uma onda de novos títulos, aumentando a rica tapeçaria de gêneros e narrativas que compõem o catálogo da plataforma.

Mas não se preocupe, nós da Revista Bula estamos aqui para simplificar essa jornada para você. Em um esforço para destacar os filmes que realmente valem a pena, mergulhamos profundamente na extensa biblioteca do popular serviço de streaming. Nosso objetivo foi filtrar e selecionar os melhores títulos, aqueles que se destacam pela qualidade e relevância, que acabaram de chegar à plataforma.

Assim, temos o prazer de apresentar uma lista cuidadosamente selecionada dos cinco melhores filmes que foram adicionados à Netflix nesta semana. A partir de uma diversidade de gêneros e provenientes de diferentes partes do mundo, essas produções estão agora à disposição para enriquecer suas noites de cinema em casa. Prepare a pipoca, ajeite-se no sofá e aproveite o que de melhor a Netflix tem a oferecer atualmente.

Cabaré Eldorado: O Alvo dos Nazistas (2023), Benjamin Cantu Divulgação / Netflix Situado em Berlim na década de 1930, em meio ao auge do nazismo, este é o retrato vívido de um cabaré famoso, o Eldorado. Este lugar era um refúgio para a comunidade LGBTQ+, onde se permitia a expressão de identidades e orientações sexuais diversas, tornando-se assim um símbolo de liberdade e resistência. À medida que o fascismo ganha força, o cabaré e seus frequentadores se tornam alvo do regime. O filme traça a luta daqueles que se recusam a ser silenciados, enquanto enfrentam a opressão e a violência em uma sociedade que luta para manter sua humanidade. A história é uma lembrança poderosa da resistência em tempos de adversidade e da importância da expressão individual.

Nimona (2023), Troy Quane e Nick Bruno Divulgação / Netflix Nimona é uma empolgante animação adaptada da aclamada graphic novel de N. D. Stevenson. A trama segue o cavaleiro Ballister Boldheart (Riz Ahmed), que foi injustamente incriminado por um crime que não cometeu. Enfrentando a desafiadora tarefa de provar sua inocência, a única luz no fim do túnel para Boldheart é aceitar a ajuda de Nimona (Chloë Grace Moretz), uma enigmática jovem capaz de transmutar sua forma. Entretanto, a complexidade da situação intensifica-se, pois Nimona também pode ser o ser monstruoso que Boldheart uma vez jurou derrotar. Envolvido nesta intricada situação, Boldheart precisa enfrentar seus temores e preconceitos para desvendar a verdade e retomar seu lugar de direito.

Pânico (2022), Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett Divulgação / Paramount Pictures “Pânico”, a quinta adição da célebre franquia de terror inaugurada na década de 90, é uma continuação direta da narrativa do filme lançado em 2011. Nesta nova trama, uma mulher se vê obrigada a retornar à cidade natal, onde precisa desvendar a identidade de um cruel criminoso. Este retorno ocorre vinte e cinco anos após a pacata cidade de Woodsboro, na Califórnia, ter sido abalada por uma série de assassinatos brutais. Agora, um novo agressor oculta seu rosto sob a icônica máscara de Ghostface, e seu alvo principal são os adolescentes da cidade. A presença deste novo predador não apenas desperta segredos letais há muito enterrados, mas também ressuscita traumas profundos nos sobreviventes das atrocidades anteriores. Essas vítimas, agora mais uma vez diante desta ameaça sinistra e violenta, são forçadas a confrontar seus medos em um desesperado combate pela sobrevivência.

Infiltrada: Golpe de Vingança (2021), Josef Kubota Wladyka Divulgação / IFC Films Uma ex-campeã de boxe, é submetida a uma reviravolta dramática em sua vida após uma revelação estarrecedora: sua irmã mais nova, desaparecida há dois anos, pode ainda estar viva. Esta notícia a instiga a embarcar na luta mais desafiadora que já enfrentou: abandonar tudo que conhece para localizar sua irmã antes que o tempo se esgote. Neste desafio, Kaylee se vê enredada em uma intricada teia que envolve uma sinistra organização de tráfico humano e espectros de um passado traumático que acreditava ter superado. Este intenso drama, premiado com o Prêmio do Público no Festival de Tribeca, acompanha a determinada Kaylee em sua busca desesperada pela irmã, explorando temas de coragem, sacrifício e resiliência.