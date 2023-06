Descubra qual Deus Grego corresponde ao seu Signo do Zodíaco

O fascínio atemporal tanto da astrologia quanto da mitologia grega tem seduzido a humanidade por milênios. Paralelos e correlações entre o Zodíaco e os deuses gregos podem surgir naturalmente — uma vez que os antigos gregos também se orientavam por um sistema de 12 signos — mas também há interessantes surpresas e coincidências esperando para serem descobertas. Com base em conceitos populares sobre astrologia e utilizando a mitologia grega como referência, criamos uma lista lúdica associando cada signo do zodíaco a um deus olímpico correspondente. Deméter, por exemplo, com sua lealdade e amizade, se assemelha a um típico taurino; enquanto Apolo espelha a natureza criativa e vibrante do leonino. Vale ressaltar que este exercício serve primordialmente para fins lúdicos e recreativos, pois baseia-se em referências genéricas sobre astrologia e mitologia grega.

Áries — Ares

O planeta regente de Áries é Marte, que é a equivalência romana de Ares. O deus grego da guerra não era uma figura particularmente amada na antiga Atenas, assim como os arianos não costumam ser unanimidade. São conhecidos pelo temperamento volátil, embora não sejam intrinsecamente mal-intencionados.

Touro — Deméter

Touro e Deméter compartilham fama por sua natureza paciente e devotada. No entanto, essas virtudes podem descambar para teimosia e possessividade se não forem devidamente moderadas. Deméter, por exemplo, nutria um amor quase divino por sua filha, Perséfone. Analogamente, um taurino tende a ser um amigo leal e fiel.

Gêmeos — Hermes

Hermes, o deus grego dos viajantes, do comércio, das estradas, dos esportes e mais, compartilha muitas semelhanças com os geminianos, que são por natureza curiosos e com interesses diversificados. Ademais, Hermes era o mensageiro dos deuses, e os geminianos também apreciam a arte de bem conversar e disseminar informações.

Câncer — Hera

Hera, esposa de Zeus, é a deusa do casamento. Contraditoriamente, seu marido é famoso por sua infidelidade. Da mesma forma, os cancerianos apresentam uma dualidade interessante: enquanto são leais e agradáveis, também são extremamente desconfiados. Contudo, semelhante a Hera, um canceriano não hesitará em retribuir se sentir-se prejudicado.

Leão — Apolo

Como o sol governa o signo de Leão, Apolo, o deus do sol, é a divindade grega que melhor representa este signo. Apolo e os leoninos compartilham suas paixões ligadas ao calor e à criatividade. No entanto, Apolo também é conhecido por seu lado vingativo, um traço que os leoninos podem manifestar quando se sentem atacados.

Virgem — Ártemis

Ártemis, a deusa protetora da virgindade, parece ser a mais adequada para representar o signo de Virgem, e não apenas por causa do nome. Tanto Ártemis quanto os virginianos são reconhecidos por sua lealdade e natureza trabalhadora. Ambos têm a capacidade de abnegar prazeres em prol da busca pela perfeição em suas realizações.

Libra — Afrodite

Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza, está associada ao planeta Vênus, que rege o signo de Libra. Afrodite é conhecida por suas rivalidades, principalmente com Hera e Atena, que acabaram levando à Guerra de Troia. No entanto, apesar de ter sido a causa do conflito, Afrodite não lutou. Analogamente, os librianos também evitam confrontos, mas são capazes de guardar ressentimentos.

Escorpião — Hades

Hades, o deus do submundo, é notório por ter raptado Perséfone. De maneira semelhante, os escorpianos são conhecidos pelo ciúme e tendência à possessividade. Contudo, como Hades, não são intrinsecamente maus. Muitas vezes, podem transmitir essa impressão como forma de mascarar seus verdadeiros sentimentos.

Sagitário — Zeus

A dualidade de Zeus, o líder dos deuses gregos, se assemelha à dos sagitarianos. Ambos têm um amor pela vida e pelos prazeres que ela oferece, o que pode levá-los a se envolverem em problemas. Zeus e os sagitarianos precisam ser cautelosos para que seus desejos e ambições não obscureçam a consideração pelos sentimentos e necessidades dos outros.

Capricórnio — Hefesto

Hefesto, o deus da forja e da metalurgia, é conhecido por ter criado várias armas e armaduras de grande importância para os deuses. Os capricornianos podem se identificar com Hefesto, pois também são muito trabalhadores e disciplinados. Eles se dedicam tanto a suas obrigações que, muitas vezes, precisam aprender a apreciar a vida além do trabalho.

Aquário — Atena

Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, representa a devoção à ordem e à justiça. Os aquarianos, de modo similar, são progressistas e intelectuais. No entanto, como a deusa, podem ser intransigentes e temperamentais quando pressionados. Afinal, mesmo Atena, com todas as suas virtudes, possuía suas falhas e não hesitava em punir quem se opusesse a ela.

Peixes — Poseidon

As semelhanças entre Peixes e Poseidon vão além da afinidade com a água. Ambos são conhecidos por sua sabedoria e maturidade, mas também pela tendência a serem emocionalmente intensos. Embora os piscianos possam ser mais equilibrados que Poseidon, eles também costumam se deixar levar pelos próprios sentimentos e emoções.