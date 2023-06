Todas as 1.072 edições de ‘O Pasquim’ online e com acesso livre

“O Pasquim”, o periódico icônico que se tornou sinônimo de resistência durante a ditadura militar no Brasil, foi fundado pelo cartunista Jaguar e pelos jornalistas Tarso de Castro e Sérgio Cabral em 1968. Este jornal de humor e crítica política tornou-se uma forma perspicaz e humorística de protesto contra o regime autocrático instituído em 1 de abril de 1964.

Com a introdução do AI-5, que aboliu as garantias constitucionais, cassou mandatos parlamentares e oficializou a tortura como instrumento do Estado, o Pasquim tornou-se um meio de expressar a indignação popular. Este periódico se destacava por suas charges e cartuns, bem como entrevistas e colaborações de personalidades influentes, como Henfil, Ivan Lessa, Paulo Francis, Flávio Rangel, Millôr Fernandes, Ziraldo, Manoel Braga, Ruy Castro e Paulo Wolff.

Na década de 1970, a equipe “subversiva” do Pasquim foi presa pelo Regime Militar, marcando uma das inúmeras violações aos direitos humanos cometidas durante essa época sombria. Apesar de ter durado apenas duas décadas, o Pasquim permanece imortalizado na história da imprensa brasileira. Em comemoração ao seu 50º aniversário, a Fundação Biblioteca Nacional disponibilizou todas as edições digitalizadas do periódico.

Agora, leitores, pesquisadores e curiosos têm a oportunidade de acessar cada uma das 1.072 edições digitalizadas, com uma funcionalidade de pesquisa que permite buscar palavras dentro do material digitalizado. Este projeto de digitalização foi viabilizado graças ao apoio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e do cartunista Ziraldo, que doaram seus exemplares ao acervo da Biblioteca Nacional. A seção “Memórias” oferece aos leitores acesso aos textos de diversos colaboradores, incluindo Henfil, Chico Buarque de Hollanda, Rubem Fonseca, Odete Lara e Paulo Francis. Para navegar pelas edições do Pasquim, basta usar as setas localizadas no canto superior esquerdo. Para selecionar uma edição específica, clique no ano desejado no topo da tela ou no botão “Miniaturas”, também localizado no canto superior esquerdo. Uma galeria com todas as capas das edições será exibida, permitindo ao leitor escolher qual edição deseja abrir.

Clique no link para acessar: Todas as 1.072 edições de O Pasquim online e com acesso livre