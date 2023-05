Último fim de semana para assistir na Netflix a um dos maiores filmes de todos os tempos, a obra-prima de Martin Scorsese

É difícil de encontrar em toda indústria cinematográfica alguém que tenha realizado tantas obras-primas quanto Martin Scorsese. Um verdadeiro fenômeno e uma mente diferenciada, o realizador de “Touro Indomável” e “Os Bons Companheiros” tem uma carreira prolífica, muitas premiações e uma estatueta do Oscar por “Os Infiltrados”. Mas um de seus filmes mais famosos é “Taxi Driver”, indicado em quatro categorias da Academia e, embora não tenha levado nenhum prêmio, se tornou uma das produções mais aclamadas de todos os tempos.

Mas isso não quer dizer que o longa-metragem não tenha sido rodeado de controvérsias. Inspirado pelos assassinatos de grandes líderes políticos nos anos 1960, como os irmãos John e Robert Kennedy, Malcolm X e Martin Luther King, o filme escrito por Paul Schrader também inspirou crimes reais, como a tentativa de execução do presidente Ronald Reagan. O longa-metragem foi criticado por apologia a esse tipo de comportamento.

O enredo mergulha em uma Nova York tomada pela criminalidade. As ruas estão tomadas por lixos, mendigos, prostitutas e bandidos. Travis Bickle (Robert De Niro) é um veterano da guerra do Vietnã que, devido à insônia decorrente do estresse pós-traumático, se torna um motorista de táxi que carrega clientes do Harlem e Brooklyn madrugada afora.

Socialmente inepto, com traços de esquizofrenia, racista, machista ressentido e narcisista, Bickle tenta se relacionar com Betsy (Cybill Shepherd), uma beldade que trabalha como cabo eleitoral do candidato à presidência Charles Palantine (Leonard Harris). No entanto, no primeiro encontro, ele a leva para um cinema de filmes eróticos e a assusta. É o suficiente para que Bickle projete sobre ela sua amargura natural em relação às mulheres.

Apesar disso, quando conhece Iris (Jodie Foster), uma adolescente rebelde que fugiu de casa e se tornou uma prostituta oprimida por seu cafetão, Sport (Harvey Keitel), ele longo quer convencê-la de deixar sua vida subvertida e voltar para a casa dos pais.

Enquanto dirige pelas ruas infames de Nova York, se sentindo sozinho e angustiado com sua existência pueril e com raiva da suposta “escória social” que se apropria da cidade, a mente vazia e alienada de Bickle se torna o playground perfeito para o diabo brincar. Com pensamentos altamente destrutivos, ele começa a treinar em casa para se tornar uma espécie de justiceiro. Ele planeja assassinar Palantine durante um comício.

Travis Bickle é um dos personagens mais sombrios da cinematografia, porque expressa um lado muito real e demoníaco de seres humanos aparentemente comuns, que vivem livres pelas ruas, em meio às pessoas normais. Ele não é apenas inspirado em Arthur Bremer, atirador de George Wallace, mas também no próprio roteirista, que no momento em que escreveu o enredo, passava por um período de sua vida bastante similar ao de Bickle. Ele morava em seu carro, era insone e tinha acabado de ser expulso de casa pela esposa, o que provocou nele um colapso nervoso. Sua amargura o fazia se sentir exatamente como o protagonista de “Taxi Driver”, mas, claro, toda sua fúria se canalizou em arte, ao invés do crime.

O longa de Scorsese tem uma estética atraente e elegante neo-noir e a trilha sonora de Bernard Herrmann dá a sensação de um suspense crescente, como uma catástrofe anunciada. As canções representam os diferentes estados emocionais de Bickle, que vão se degradando cada vez mais ao longo do filme. Herrmann relutou em aceitar trabalhar nesta produção, porque achava que era um filme de ação e Scorsese não era um diretor conhecido, na época. No entanto, ele mudou de ideia e aceitou ingressar no projeto depois de saber mais sobre o protagonista.

Uma das coisas que mais incomodam Bickle são as ruas sujas de Nova York. O filme mostra lixos esparramados pelos becos e calçadas e isso só foi possível porque havia uma greve dos lixeiros acontecendo na ocasião das gravações.

“Taxi Driver” é um patrimônio do cinema e há uma imensidão de informações e curiosidades sobre este filme. Uma em especial é que o cachê de De Niro foi de apenas 35 mil dólares, porque quando ele fechou o contrato para interpretar Bickle, ainda era um desconhecido. Um pouco antes do início das gravações, ele ganhou o Oscar por seu papel em “O Poderoso Chefão – Parte 2”, o que valorizou sua imagem. Mesmo assim, De Niro cumpriu com o combinado e, além de tudo, estrelou uma das cenas mais icônicas do cinema neste filme, que é quando Travis está de frente para o espelho e repete: “Você está falando comigo?”. Esse monólogo foi completamente improvisado e virou um símbolo na cultura pop.

Um filme incrível, com um roteiro único e com elementos de composição que o tornam um verdadeiro clássico do cinema, “Taxi Driver” é indispensável para todos os amantes de filmes.

Título: Taxi Driver

Direção: Martin Scorsese

Ano: 1976

Gênero: Policial / Drama

Nota: 10/10