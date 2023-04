Um dos filmes mais surpreendentes e assombrosos de 2023 está na Netflix e você não assistiu

“Encurralados” é um thriller turco de Onur Saylak e roteiro de Hakan Gunday. Com andamento lento, o filme é como um charuto que vai queimando lentamente. Você tem que aproveitar cada tragada. Intrigante e com um final surpreendente, esse filme vale muito a pena ser visto.

Tudo começa quando Yalin (Kivanç Tatlitug) e sua esposa, Beyza (Funda Eryigit), se mudam de Istambul para um vilarejo em Assos. Yalin era uma espécie de consultor financeiro, que fez seus clientes perderem todo seu dinheiro em investimentos fraudulentos. Ele chega a ser preso, mas consegue um acordo para cumprir apenas dez dias na prisão. Então, Yalin se muda com a esposa para sua cidade natal.

O problema é que várias pessoas de vila o conhecem, confiavam nele e investiram o dinheiro de suas vidas em sua empresa. Com muitas perdas financeiras na fraude, a cidade não está nem um pouco satisfeita em receber o filho pródigo. Beyza não tem noção dos danos, porque Yalin faz questão de esconder boa parte da verdade dela.

Um dia, quando Yalin vai até uma loja de antiguidades, é atacado pelo vendedor, uma das vítimas da fraude. A única alternativa para dele é agir em legítima defesa. O pior, então, acontece, e o vendedor acaba morto na luta corporal.

A primeira reação de Yalin, claro, é de culpa e terror diante da situação absurda que acabou de vivenciar. No entanto, as coisas fogem um pouco do controle e uma escuridão começa a crescer em sua alma.

Conforme Yalin reencontra seus conterrâneos, percebe que o território é mais hostil do que imaginava. Diálogos ameaçadores, uma cabeça de cobra morta é deixada na porta de sua casa. Conforme o filme se arrasta, percebemos que há algo de maligno prestes a acontecer.

Yalin parece estar agindo apenas para se defender. Embora seja um estelionatário, ameaçá-lo de morte não parece a solução mais racional. Mas conforme a história se desenrola, percebemos que ele não é tão humano e empático quando acreditamos. Diante de uma recepção truculenta da cidade, Yalin não pretende deixar barato.

Então vemos sua personalidade se desenvolver, conforme ele próprio se transforma em um vilão muito mais cruel que imaginávamos. Agora, ele está decidido a não ter limites para se blindar de seus adversários, e isso pode significar que ele terá de matar um por um. Na esteira de um crime, vem muitos outros e agora parece tarde demais para parar.

A belíssima fotografia de Feza Çaldiran transmite uma sensação de calma e serenidade, mas é puro fingimento. A foto imita o comportamento do protagonista, que demonstra levar uma nova vida aparentemente sossegada em uma área rural, mas esconde uma escuridão que toma cada vez mais proporções catastróficas.

Apesar da figura externa inabalável, por dentro Yalin está inquieto, ansioso e paranoico. Esse estado de espírito é muito bem representado pela canção que toca no concerto em que Yalin e Beyza vão no fim do filme.

O roteiro, sem dúvidas, é bastante original e imprevisível e consegue nos manter interessados na história até o fim. Essa produção é imperdível para quem adora uma boa reviravolta.

Filme: Encurralados

Direção: Onur Saylak

Ano: 2023

Gênero: Thriller/Suspense

Nota: 8/10