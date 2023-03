Assista ao novo filme da Netflix, transforme seu final de semana e mude jeito de encarar a vida

Um filme sobre valorizar o tempo ao lado das pessoas que realmente importam, “Já Era Hora” é uma produção italiana de direção de Alessandro Aronadio e escrito em parceria com Renato Sannio. Inspirado em “Click” e “Te Amarei Para Sempre”, o filme gira em torno de Dante (Edoardo Leo), um homem que está sempre apressado e preocupado demais com seu trabalho. A ironia é que uma de suas maiores mágoas do pai é o fato de ele ser indiferente e ausente. A esposa de Dante, Alice (Barbara Ronchi) prepara uma festa surpresa de 40 anos para ele. Cheio de compromissos, Dante chega horas depois, deixando os convidados à sua espera durante toda a tarde. À noite, ele vai dormir como em qualquer dia comum, mas quando acorda, se passou um ano sem que Dante percebesse. Alice está grávida e ele confuso, sem saber exatamente como sua vida deu tamanho salto.

Então, durante o restante do filme, Dante dá saltos temporais, sem que perceba o que aconteceu durante os dias, semanas ou meses anteriores. Não é algo que o protagonista consiga controlar, como é o caso de Michael Newman (Adam Sandler) em “Click”, ou que seja uma habilidade especial, como de Henry (Eric Bana), em “Te Amarei Para Sempre”. Os saltos temporais ocorrem quando Dante menos espera. Quando ele abre e fecha a geladeira, a porta de casa, quando pisca, quando acorda. É algo totalmente fora de seu controle. No entanto, as pessoas ao seu redor parecem viver em uma cronologia comum, sem pulos. Ou seja, elas se lembram de coisas que Dante não tem memória.

Ao longo de vários anos, ele é displicente com sua família, não passa tempo com a filha e se afasta da mulher. Ele e Alice se separam e, quando menos se dá conta, Francesca (Francesca Cavallin), sua assistente e nova namorada, já está de toalha em sua cozinha. Dante a pede para que vá embora. Ele quer consertar as coisas com Alice, mas não tem certeza do que deu errado, afinal, ele não estava ali. Mais um salto de tempo e Francesca já mora em sua casa e dá festas com seus amigos. A decoração da sala está completamente diferente e a vida dos outros ao seu redor, inclusive de Alice e sua filha, também se transformou. Quando ele se dá conta, perdeu todo mundo que realmente importava, não é feliz e não consegue fazer ninguém feliz. A vida inconsciente que levou o transformou em um homem mesquinho e solitário.

É claro que “Já Era Hora” é uma metáfora. No fundo, Dante não estava preso em uma realidade com saltos temporais. Foi tudo apenas a forma como Aronadio e Sannio encontraram de dizer sobre como estamos deixando o melhor da vida passar. Como estamos tão ocupados, preocupados com o sucesso, com o trabalho, com ganhar dinheiro e deixamos de lado o que mais importa, que é realmente experimentar, beber dessa experiência incrível que é estar vivo, se apaixonar, compartilhar os dias com alguém, ter filhos, respirar.

A vida, assim neste filme, é um sopro. Você pisca e ela passa. Você desvia os olhos e ela acaba. A ficção ensina da forma menos sutil. Cabe a nós aprendermos as lições que a arte tem para nos ensinar.

Filme: Já Era Hora

Direção: Alessandro Aronadio

Ano: 2022

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10