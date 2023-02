Aplaudido e premiado, obra-prima do cinema de ação é um dos filmes mais amados da história e está na Netflix

Luc Besson é uma lenda do cinema francês, especialista em filmes de ação em que os heróis são, na realidade, mulheres fortes, inteligentes, competentes e, quase sempre, sedutoras. Se você não conhece o nome dele, saiba que ele está por trás de produções icônicas, como “O Quinto Elemento”, “Lucy”, Nikita: Criada para Matar”, “Angel-A” e seu maior sucesso: “O Profissional”.

Um clássico do cinema que colocou Natalie Portman sob os holofotes, “O Profissional” conta a história de Matilda (Portman), uma menina que nasceu em uma família disfuncional e problemática. Seu pai trabalha para um perigoso traficante de drogas (Gary Oldman) e, por conta de uma dívida, acaba morto, junto com sua esposa, a filha mais velha e o filho caçula. Matilda é a única a sobreviver no massacre e acaba sob os cuidados do assassino profissional, León (Jean Reno).

Procurada pelos criminosos que chacinaram sua família e em busca de vingança pelo irmão de 4 anos, Matilda convence León a ensiná-la a atirar. Os dois formam um laço um tanto quanto repentino, incomum e improvável, em que ambos ensinam e aprendem compartilhando da companhia do outro. Matilda é rebelde, impulsiva e extrovertida, enquanto León é uma espécie de fera sem sentimentos, introspectivo e disciplinado. Ela o ajuda a encontrar um lado mais humano e sensível, enquanto ele a auxilia a amadurecer em um mundo hostil.

Muito das críticas negativas que o filme recebeu foi devido à adultização de Natalie Portman, à época das gravações uma menina de apenas 11 anos. A atriz aparece fumando, vestindo roupas sensuais, dizendo a Leon que está apaixonada por ele e pedindo para que ele seja seu primeiro amante. Esta última cena, inclusive, teve de ser retirada por Besson nas primeiras exibições do filme. Para ele, era tudo uma piada, que mostrava como Matilda era tão ingênua e que não tinha a menor ideia de sobre o que estava falando.

Jean Reno tentou equilibrar a questão interpretando um León que fosse intelectualmente lento e emocionalmente reprimido. Assim, ele esperou trazer para o público a confiança de que o personagem não era nenhum transtornado tentando se aproveitar de uma criança. Até porque León repreende Matilda todas as vezes em que ela própria tenta agir como uma mulher, não uma criança.

As interpretações aqui são incríveis, tanto de Portman, que em seu primeiro papel já aparece com um figurino e estética marcante, lançando moda de corte de cabelo e estilo de se vestir, mas também entregando uma Matilda convincente e determinada. Já o papel de León era exclusivo de Jean Reno. Besson sequer cogitou outro ator para interpretá-lo, já que ele tinha a aparência e o talento na medida exata para encarnar o personagem.

Em uma entrevista recente, Besson contou que León foi inspirado em uma pessoa real, com quem cruzou na calçada de Paris em julho de algum ano. Uma época de muito calor na cidade das luzes, Besson conta que não entendeu por que aquele homem grande vestia casaco longo, gorro e óculos escuros. Por isso, decidiu seguir aquela figura quase mitológica para compreender suas motivações. Besson conta que o seguiu para dentro de um edifício, subiu as escadas atrás dele e o perdeu de vista. Em seguida, ouviu disparos de arma de fogo. O homem e a situação e o inspiraram a criar o enredo para este longa-metragem que se tornou sua magnum opus.

Outro destaque neste filme é Gary Oldman, um ator de primeira excelência, que interpreta o grande vilão por trás dos assassinatos da família de Matilda. Com uma presença impetuosa e intimidadora, o ator não mede esforços e improvisos para instigar os companheiros de cena a ter reações mais espontâneas e surpreender a todos com seus movimentos frenéticos e idiossincráticos.

Gravado entre Paris e Nova York, “O Profissional” tem a atmosfera urbana e exótica de uma megalópole que esconde por trás de seus arranha-céus histórias caóticas. Por isso, Besson usou e abusou de closes dos personagens, afinal, a cidade em que o filme se passa é tão grande que ele quis ampliar para o público a história daquele pequeno grupo de pessoas.

Uma obra-prima que lançou tendências e marcou época, “O Profissional” é um filme imperdível e inesquecível.

Filme: O Profissional

Direção: Luc Besson

Ano: 1994

Gênero: Ação

Nota: 10/10