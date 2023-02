Filme com Julia Roberts, na Netflix, é uma das comédias românticas mais amadas da história do cinema

Julia Roberts foi o rosto das comédias românticas dos anos 1990 e praticamente tudo em que ela atuou nessa época virou sucesso. Uma das produções mais adoradas protagonizada por ela e cheia de cenas icônicas é “O Casamento do Meu Melhor Amigo”, de 1997, dirigido por P.J. Hogan e escrito por Ron Bass. Afinal, quem não se recorda da cena em que todos cantam “I Say A Little Prayer”, de Dionne Warwick, no restaurante? Ou quando Cameron Diaz canta no karaokê? Ou quando Roberts, que interpreta Julianne, troca confissões com o melhor amigo noivo, Michael (Dermot Mulroney), no coreto? Este filme nos faz pensar que não fazem mais comédias românticas como antigamente.

Os anos 1990 realmente foi especial com o gênero e trouxe alguns filmes que vão ficar eternizados nos corações dos espectadores. “Jerry Maguire”, “10 Coisas que Eu Odeio em Você”, “Quatro Casamentos e Um Funeral”, “Uma Linda Mulher” e tantas outras obras que deveriam ser colocadas em um porta-joias de tão preciosas.

Em “O Casamento do Meu Melhor Amigo”, Julianne é uma jornalista que recebe a notícia do casamento de seu amigo de faculdade Michael na mesma semana em que a cerimônia vai acontecer. Ele se apaixonou por uma bela jovem de uma família bilionária do ramo esportivo, depois de passar anos apaixonado por sua amiga, com quem teve um breve romance quando ainda eram estudantes.

Para a surpresa de Julianne, que sempre foi contra romantismo e que acreditava que ela e Michael fossem incompatíveis, ela não reage bem à notícia e fica enciumada de vê-lo seguir em frente. Conforme convive com o casal nos dias que antecedem o casamento, percebe que o amigo ainda tem uma quedinha por ela, então ela tenta usar isso para sabotar a união dele com Kimberly (Diaz), a noiva. Até mesmo finge ter um caso com o amigo gay, George (Rupert Everett), para tentar passar ciúmes em Michael. No fim das contas, Julianne consegue mesmo deixar o amigo noivo confuso sobre seus sentimentos, mas isso também a coloca diante de um dilema: ela está pronta para amá-lo como Kimberly?

Com várias cenas hilárias e muitos clichês, o filme é um entretenimento divertido e adorável para quem é fã do gênero, sente nostalgia de comédias dos anos 1990 e, especialmente, para quem ama a atuação de Julia Roberts, que representa aqui uma mulher de beleza estonteante, mas que é independente, empoderada e prioriza sua carreira em detrimento de romances.

Antes de chegar em Roberts, Mulroney e Diaz, os papeis passaram por várias mãos. Calista Flockhart, que foi convidada para atuar em ambos os papeis, de Julianne e Kimberly; Laura Dern e Drew Barrymore, que quase interpretaram a noiva; Sarah Jessica Parker foi cotada para interpretar Julianne; e Russel Crowe chegou a fazer o teste para Michael, mas o diretor achou que ele Roberts não tinham nenhuma química.

“O Casamento do Meu Melhor Amigo” é um comfort movie que cria memórias afetivas. É uma produção que se conecta com o espectador e funciona quase como uma terapia, relaxante e aliviadora. Esse filme é como estar em um lugar confortável e seguro, onde podemos ser nós mesmos.

Filme: O Casamento do Meu Melhor Amigo

Direção: P.J. Hogan

Ano: 1997

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 8/10