5 ótimos filmes que acabaram de chegar à Netflix e vão salvar seu final de semana

Buba (2022), Arne Feldhusen

Divulgação / Netflix

Jakob Otto perdeu seus pais em um acidente de carro quando criança e se culpa pelo acidente, já que não estava junto pois foi a uma competição de break dance. Seu irmão, Dante, sobreviveu, mas ficou com sequelas, como uma Síndrome do Sotaque Estrangeiro e dificuldades para caminhar. Eles vivem de pequenos delitos em sua cidade e Jakob acredita que deve ser infeliz, caso contrário algo de ruim irá acontecer com as pessoas que ama. Ameaçados por um chefe do crime local, Jakob para de cometer crimes para se tornar atração de circo, em que é punido com dores. A profissão lhe garante o sofrimento que ele acha que precisa para manter as pessoas ao seu redor a salvo. Enquanto isso, Dante passa a trabalhar para o mafioso que os ameaçou.