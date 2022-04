10 lançamentos da Netflix que vão te fazer silenciar o Whatsapp, esquecer o Instagram e ficar em casa com os olhos grudados na TV

Se você se coça para olhar o celular nas horas vagas e fica com os olhos estatelados nas redes sociais o dia inteiro, é hora de se libertar. Troque as telas do computador ou do smartphone pela televisão, onde ninguém observa seus passos do outro lado. Se desconecte por alguns momentos do trabalho, dos parentes que mandam correntes no Whatsapp, dos grupos de fofoca. Simplesmente dê um tempo para seu cérebro processar alguma coisa mais criativa e imaginativa. Dentre os títulos de destaque desta lista, estão “Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial”, de 2022, de Richard Linklater; “Contra o Gelo”, de 2022, de Peter Flinth; e “Escolha ou Morra”, de 2022, de Toby Meakins. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial (2022), Richard Linklater Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.

Contra o Gelo (2022), Peter Flinth Em 1909, a Expedição Ártica da Dinamarca, liderada pelo capitão Ejnar Mikkelsen, tenta resistir à reivindicação dos Estados Unidos ao nordeste da Groenlândia. De acordo com o país norte-americano, a Groenlândia era parte dos Estados Unidos, que havia se divido em um outro pedaço de terra. Mikkelsen embarca em uma jornada pelo gelo com seu colega Iver Iverson para encontrar provas de que a Groenlândia é uma ilha. A jornada, no entanto, se mostrará muito mais complicada que o esperado, sujeitando os expedicionários à fome, fadiga extrema, ataque de urso polar e paranoia.

Escolha ou Morra (2022), Toby Meakins Kayla é uma estudante universitária que perdeu o emprego e está prestes a ser despejada. Ela encontra um vídeo game antigo com um jogo para finalizar e um prêmio de 125 mil dólares para quem vencê-lo. Kayla inicia a partida sem se dar conta de que desencadeou uma maldição. O jogo começa a distorcer a realidade de maneiras estranhas e perigosas, fazendo com que Kayla questione se o dinheiro que ela irá ganhar vale o dano que ela terá de provocar.

Metal Lords (2022), Peter Sollett Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.

O Bombardeio (2022), Ole Bornedal O filme relata o bombardeio da Escola Francesa em Copenhague em 21 de março de 1945. As Forças Aéreas reais lideraram um ataque à sede da Gestapo na Dinamarca, na Shell House. A operação ficou conhecida como Cartago. No entanto, o ataque teve trágicas consequências, quando uma das bombas caiu próxima da Escola Francesa, os seguintes bombardeiros foram levados a crer que a instituição era o alvo. Ao todo, 104 pessoas foram mortas, nas quais, 86 eram crianças. O filme narra a história do ponto de vista das crianças e freiras da escola, bem como dos combatentes da resistência capturados dentro da Shell House.

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.

Os Olhos Negros de Marilyn (2021), Simone Godano Clara e Diego se conhecem em uma clínica de reabilitação para pessoas problemáticas. O desafio que os espera é do tipo relacional: eles devem administrar, dentro da instituição, um bar, evitando conflitos com o resto do grupo. Além de não saberem lidar com os atritos que há entre eles, Clara e Diego não têm as habilidades necessárias para gerenciar um negócio.

Vamos Consertar o Mundo (2022), Ariel Winograd David Samaras, conhecido como “o Grego”, é produtor de um famoso talk-show, chamado “Vamos Consertar o Mundo”, onde as pessoas supostamente solucionam conflitos com quem se relacionam. O Grego é solteiro e nunca teve um romance duradouro. Seu vínculo mais longo é com seu filho Benito, de 9 anos, fruto de uma aventura amorosa. Ele cuida do garoto com a sensação de que a criança é um fardo em sua vida. Até que no meio de uma discussão, a mãe do menino dispara que ele não é realmente filho de Grego. Pouco depois da revelação, ela morre. Então, o Grego decide revelar a verdade para Benito, que pede que ele faça uma última coisa por ele: ajudar a encontrar seu verdadeiro pai.

Yaksha: Operação Implacável (2022), Hyeon Na Kang-in é chefe de um departamento do Serviço Nacional de Inteligência, em Shenyang, na China. Ele lidera uma equipe com os melhores e mais preparados espiões para missões secretas. Um agente notório, capaz de qualquer coisa para atingir seus objetivos, Kang-in é conhecido como Yaksha, que significa “espírito devorador de humanos”. Até que Ji-hoon, um promotor de Justiça, chega para investigar o departamento de Kang-in, provocando uma tensa batalha entre forças de segurança.