Proibidões da Netflix, 10 séries com classificação indicativa para maiores de 18 anos

Tire as crianças da sala ou separe um dia para deixar os filhos na casa da avó. Se sua intenção é maratonar os “proibidões” da Netflix, veja agora o que está disponível no catálogo do streaming com cenas explícitas de sexo, violência e drogas ou com conteúdo tão complexo, que é recomendado apenas para adultos. Destaques para “Diários de Andy Warhol”, de 2022, de Andrew Rossi; “Sexify”, de 2021, de Kalina Alabrudzinska e Malgorzata Biedronska; e “Sex/Life”, de 2021, de Stacy Rukeyser. Os títulos estão disponíveis na Netflix, estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Diários de Andy Warhol (2022), Andrew Rossi A minissérie documental de seis partes mostra uma nova perspectiva sobre a vida de Warhol. Baseada nos próprios diários do artista, publicados postumamente em 1989, o livro de 840 páginas foi coescrito com Pat Hackett. Iniciado como um ritual de negócios de ligações matinais e planejamentos do dia, os diários cresceram em descrições dos eventos do dia anterior. Fofocas, confissões, jactâncias e arrependimentos são revelados.

Sexify (2021), Kalina Alabrudzinska e Malgorzata Biedronska Natalia passou os últimos três anos codificando um aplicativo de otimização do sono. Para que sua criação ganhe uma importante competição, ela deixou de festejar, namorar e se divertir. Quando um professor diz que ela não tem chance de ganhar, Natalia fica arrasada e precisa repensar sua vida.

Sex/Life (2021), Stacy Rukeyser Billie é uma dona de casa entediada que sonha acordada com os dias de festas selvagens e cheios de sexo de sua juventude, em particular, com um executivo de uma gravadora de música, Brad. Ela começa a escrever sobre suas experiências em seu laptop, até que um dia seu marido descobre o diário de memórias de Billie e o usa como manual de instruções para apimentar a vida sexual do casal.

Vingança Sabor Cereja (2021), Nick Antosca e Lenore Zion Lisa Nova é uma jovem aspirante a cineasta que chega em Los Angeles com um ar confiante, um estilo ditatorial e um curta-metragem chamativo no currículo. Ela conhece Lou Bourke, um produtor que promete dar a ela liberdade artística para realizar seus filmes. Após alguns eventos em que Lisa se sente injustiçada, ela recruta a bruxa Boro para amaldiçoar Bourke e ajudá-la em sua vingança.

Vampiros (2020), Benjamin Dupas e Isaure Pisani-Ferry Doina é uma adolescente parisiense meio humana e meio vampira, que toma pílulas todos os dias para inibir sua sede de sangue. Enquanto passa pelas crises da adolescência, como a rebeldia e o primeiro amor, Doina se sente cada vez mais atraída pelo mundo dos vampiros, onde ela não é tão querida assim.

Crônicas de San Francisco (2019), Lauren Morelli O revival da minissérie dos anos 1980 narra o retorno da protagonista, Mary Ann, à San Francisco. Agora uma mulher de meia-idade, ela reencontra os amigos excêntricos que deixou para trás, na antiga pensão que agora se transformou em um complexo de apartamentos, de propriedade de Anna Madrigal, uma mulher trans. Madrigal é assombrada por algo de seu passado que há muito tempo está guardado e é muito doloroso para ser compartilhado.

Toy Boy (2019), César Benítez e Juan Carlos Cueto Quando o jovem stripper Hugo Beltrán conhece Macarena Medina, uma mulher rica e influente, os dois passam a ter encontros sexuais. Até que em uma de suas noites juntos, Hugo acorda dentro de um barco e encontra um cadáver em chamas. Sem se lembrar de nada por ter se drogado na noite anterior, ele é preso pela polícia acusado de assassinato. Após sete anos na prisão, a advogada Triana Marin reabre o caso e possibilita um novo julgamento para Hugo. Ela consegue liberdade condicional para ele, que precisa provar sua inocência com evidências. No entanto, Hugo acaba no meio de uma disputa de famílias pelo poder e por dinheiro.

Elite (2018), Darío Madrona e Carlos Montero Samuel, Nadia e Christian são três alunos da classe trabalhadora que recebem uma bolsa de estudos para ingressarem na exclusivista e elitista escola de ensino médio, Las Encinas. Enquanto os três tentam se encaixar em um lugar que obviamente não os pertence, um turbilhão de confrontos entre eles e seus colegas ricos conduzem a um misterioso assassinato.

Van Helsing (2016), Jonathan Scarfe e Michael Nankin A série se concentra em Vanessa Helsing, filha do famoso caçador de vampiros e inimigo de Drácula, Abraham Van Helsing. Ela é ressuscitada cinco anos após sua morte para descobrir que os vampiros dominaram o mundo e que ela possui um poder único sobre eles. Vanessa surge como última esperança da humanidade e lidera uma ofensiva para recuperar o que foi perdido.