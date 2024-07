As 7 séries mais assistidas da Netflix em 2024

Magnatas do Crime (2024), Guy Ritchie

Christopher Rafael / Netflix

A trama segue Eddie Horniman (Theo James), um jovem aristocrata inglês, que se depara com uma herança inesperada deixada por seu pai: uma vasta propriedade rural da família. Ao investigar o lugar, Eddie descobre que as terras fazem parte de um lucrativo império de cultivo de maconha. A situação se intensifica quando notórios membros do submundo do crime começam a aparecer, interessados em participar do negócio. Decidido a proteger sua família e o legado paterno, Eddie se vê forçado a entrar no perigoso universo do tráfico de drogas. Conforme enfrenta os desafios e perigos dessa nova realidade, ele começa a compreender as complexidades e tentações do crime organizado. Em um ambiente onde a moralidade é constantemente testada, Eddie precisa decidir até onde está disposto a ir para proteger os seus e manter a herança. A história é rica em conflitos e dilemas éticos, mostrando a evolução de Eddie de um aristocrata ingênuo a um participante ativo no mundo do crime.