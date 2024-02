Os 7 melhores doramas para assistir em 2024 na Netflix

Minha Vez de Amar (2024), Remii Huang

Divulgação / Netflix

A história gira em torno de Chu Ai, uma técnica de depilação que leva uma vida dupla ao gerenciar um vlog de educação sexual em paralelo. Vivendo conforme seu lema pessoal de “Apenas Sexo, Sem Amor”, Chu Ai mantém um relacionamento sexual de longo prazo com Ping Ke. No entanto, à medida que a narrativa se desenrola, Chu Ai é confrontada com uma série de desafios e conflitos decorrentes das expectativas não atendidas da família Chu, que anseia tanto pela intimidade física quanto pela conexão emocional. Ao navegar pelas dinâmicas complexas do desejo e da autodescoberta, Chu Ai se encontra em uma encruzilhada, questionando se pode transcender as fronteiras autoimpostas e embarcar em um relacionamento que vai além do puramente físico. A série explora as complexidades da conexão humana, adentrando nas intricadas questões do amor, desejo e busca por uma intimidade genuína em meio às expectativas sociais e pressões familiares. Enquanto Chu Ai lida com suas crenças e as dinâmicas em evolução ao seu redor, a narrativa se desdobra em uma exploração envolvente de relacionamentos que vão além da mera fisicalidade.