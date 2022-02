10 filmes mais assistidos na Netflix em 2022

Crush à Altura 2 (2022), Emily Ting (4,347 milhões de visualizações)

Após seu emocionante discurso sobre como tratar as pessoas com gentileza, Jodi se torna popular no colégio. Seu namorado, Dunk, está com um pouco de ciúmes pela atenção recebida por Jodi. Quando ela consegue o papel principal na peça da escola para contracenar com o galã Tommy, a nova atividade passa a ocupar todo o tempo que ela tinha para gastar com Dunk e as amigas. Jodi também enfrenta inseguranças quanto as suas habilidades de interpretação.