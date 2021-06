15 filmes mais perfeitos de todos os tempos

O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola

Don Vito Corleone é o patriarca de uma poderosa família da máfia italiana nos Estados Unidos. Após um ataque deixar o líder do clã debilitado demais para chefiar a guerra pela supremacia, seus filhos terão de assumir as decisões no lugar do pai. Michael, que é o favorito e o mais inteligente, acaba de retornar como um herói da Segunda Guerra. Embora o plano de Don Vito para ele fosse uma vida fora do crime, a necessidade irá obrigá-lo a assumir a cadeira do pai.