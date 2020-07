10 filmes notáveis para ver no Amazon Prime Video

Em seu catálogo de filmes, o Amazon Prime Video possui várias obras-primas do cinema. Mas, encontrar esses longas na plataforma nem sempre é fácil. Para os que procuram as melhores opções, a Bula elencou em uma lista dez filmes notáveis disponíveis no serviço de streaming. A seleção abrange produções de diferentes gêneros e nacionalidades, com destaque para os suspenses “A Caça” (2013), de Thomas Vinterberg, e “Vidro” (2019), de M. Night Shyamalan; e para o drama “O Lutador” (2008), dirigido pelo aclamado Darren Aronofsky. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

Vidro (2019), M. Night Shyamalan “Vidro” é a terceira e última parte da trilogia Eastrail 177, que inclui os filmes “Corpo Fechado” (2000) e “Fragmentado” (2016). Após virar notícia, Kevin, o vilão que possui 24 personalidades, começa a ser perseguido por David Dunn, o herói que tem o corpo inquebrável e procura por outras pessoas que possuem poderes sobre-humanos. Mas, Fera, a pior personalidade de Kevin, deseja destruir David.

A Vida em Si (2018), Dan Fogelman Em flashbacks, um narrador conta a história de Will e Abby. Eles se apaixonam na universidade, casam e esperam a vinda no primeiro filho, em Nova York. À medida que a história se desenrola, uma tragédia atinge a vida de Will e Abby, afetando indiretamente o destino de outras pessoas espalhadas pelo mundo. Dividido em quatro capítulos, o filme acompanha todos os envolvidos na trajetória do casal.

Iceland in Winter (2018), Ludovico de Maistre A Islândia é um dos lugares mais selvagens da Terra. O clima pode mudar em um piscar de olhos e, em todos os cantos da ilha, é possível sentir o poder na natureza. Apesar disso, o país tem sido silenciosamente invadido por turistas de todo o mundo. “Iceland in Winter” foi filmado no meio do inverno com apenas um smartphone, a ferramenta mais utilizada por exploradores modernos.

A Caça (2013), Thomas Vinterberg Lucas acaba de dar entrada em seu divórcio. Ele consegue um emprego em uma creche, está iniciando um novo namoro e pretende se reaproximar do filho, que virá visitá-lo no natal. Mas, tudo muda quando Klara, uma aluna de 5 anos, faz uma acusação de abuso sexual contra Lucas. A garota, na verdade, não tem noção da gravidade do que está dizendo, e toda a comunidade se volta contra Lucas.

O Que os Homens Falam (2012), Cesc Gay Neste filme, dividido em episódios, oito homens enfrentam a crise de meia-idade. Entre perdas, reencontros, paixões, traições e separações, eles vivem um conflito de identidade e tentam lidar com suas fraquezas. A incapacidade de expressar seus sentimentos e a forma desajeitada de se relacionarem com as mulheres são expostas com humor e sarcasmo ao longo das histórias.

Deus da Carnificina (2011), Roman Polanski Ethan e Zachary, dois garotos de 11 anos, se envolvem em uma briga que acaba de maneira violenta. Alan e Nancy, pais de Zachary, decidem visitar os pais de Ethan, Penelope e Michael, para conversar sobre o ocorrido de maneira civilizada. Mas, os quatro possuem personalidades muito diferentes e o encontro rapidamente se transforma numa discussão séria e cheia de insultos.

O Artista (2011), Michel Hazanavicius Na década de 1920, o ator George Valentim é uma das estrelas mais famosas do cinema mudo. Ele se apaixona por Peppy Miller, uma figurante que sonha em ser uma grande atriz. A carreira de George está sendo ameaçada pela chegada no cinema falado e ele não sabe como continuar relevante. Ao mesmo tempo, assiste à ascensão de Peppy, que se adapta muito bem ao novo formato de filmes.

The Tree of Life (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

O Lutador (2008), Darren Aronofsky Randy Robison é um lutador profissional que foi muito famoso há alguns anos. Ele já não tem o mesmo sucesso, mas continua insistindo na carreira no wrestler, sua maior paixão. Após sofrer um infarto, Randy é aconselhado pelo médico a parar de lutar. Então, ele começa a trabalhar num restaurante para pagar as contas e resolve se reaproximar da filha. Mas, Randy logo sente saudade das lutas e se prepara para voltar ao ringue.