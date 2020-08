22 filmes que todos precisam assistir pelo menos uma vez na vida, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Para os leitores que estão procurando os bons filmes disponíveis no streaming, a Bula reuniu em uma lista 22 opções que todos deveriam assistir pelo menos uma vez na vida: onze no Amazon Prime Video e onze na Netflix, as duas plataformas mais populares da atualidade. Os filmes selecionados foram elogiados pela crítica especializada e receberam boas notas nos sites de cinema. Entre eles, destacam-se “O Segredo dos Seus Olhos” (2009), de Juan José Campanella; “Era Uma Vez na América” (1984), de Sergio Leone; e “Ilha do Medo” (2010), de Martin Scorsese. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Amazon Prime Video

Mid 90’s (2018), Jonan Hill Nos anos 1990, Stevie, um garoto de 13 anos, tenta superar o comportamento abusivo de seu irmão mais velho, que usa a violência para se afirmar, e a negligência de sua mãe. Stevie sente-se sozinho até que encontra uma gangue de skatistas. Para ser aceito, ele aprende manobras de skate e segue as ordens dos mais velhos. Com seus novos amigos, Stevie conhece a rebeldia da adolescência.

Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), Richard Linklater O filme é centrado em Mason, um garoto cujos pais se divorciam. A trama narra a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, mostrando a relação dele com os pais conforme vai amadurecendo. Como o filme foi gravado ao longo desses 12 anos, é possível, literalmente, assistir ao garoto crescer diante da tela, enquanto enfrenta descobertas, novas experiências e conflitos.

A Caça (2013), Thomas Vinterberg Lucas acaba de dar entrada em seu divórcio. Ele consegue um emprego em uma creche, está iniciando um novo namoro e pretende se reaproximar do filho, que virá visitá-lo no natal. Mas, tudo muda quando Klara, uma aluna de cinco anos, faz uma acusação de abuso sexual contra Lucas. A garota, na verdade, não tem noção da gravidade do que está dizendo, e toda a comunidade se volta contra Lucas.

A Árvore da Vida (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

Meia-Noite em Paris (2011), Woody Allen Gil é um escritor norte-americano que viaja para Paris com a noiva, Inez. Ele faz alguns passeios noturnos sozinho e descobre que, à meia-noite, é transportado para a Paris de 1920, onde encontra intelectuais e artistas que sempre admirou, como Ernest Hemingway e Salvador Dali. Quando se apaixona por Adriana, uma moça do passado, Gil não sabe se deve se entregar à ilusão e romper com Inez.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

Fonte da Vida (2006), Darren Aronofsky O cientista Tommy Creo busca incessantemente exterminar o câncer, doença da qual sua mulher, Izzy, sofre. A chance de sucesso aparece quando seu time de pesquisadores encontra uma árvore que pode ajudar na cura. Ao mesmo tempo, em seus últimos dias de vida, Izzy escreve um livro sobre o navegador espanhol Tomas Creo, que partiu para o Novo Mundo em busca da árvore da vida, citada na Bíblia, no século 16.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

Psicopata Americano (2000), Mary Harron Patrick Bateman é um jovem bonito, culto e inteligente. Ele trabalha em Wall Street, onde ganha uma fortuna. Mas, quando ninguém está vendo, Bateman se transforma em um serial killer. Egocêntrico e materialista, ele se enfurece quando encontra alguém que lhe causa inveja. Durante a noite, Bateman vaga sem medo por Nova York e desconta a raiva que sente em suas vítimas.

O Grande Lebowski (1998), Ethan e Joel Cohen Jeffrey Lebowski é um desempregado convicto, que chama a si mesmo de “The Dude” e passa os dias ouvindo rock e usando drogas. De repente, desconhecidos invadem seu apartamento cobrando uma grande dívida. Como não conseguem nada, um deles faz xixi no tapete de Lebowski, que fica furioso. Depois, ele descobre que os cobradores estavam em busca de um milionário com o mesmo nome que o seu. Então, Jeffrey vai atrás do xará buscando compensação pelo constrangimento que passou.

Era Uma Vez na América (1984), Sergio Leone O filme acompanha a história de quatro amigos de ascendência judaica que crescem cometendo pequenos crimes nas ruas do Lower East Side, em Nova York. Os crimes vão assumindo maiores proporções, eles se tornam importantes mafiosos e acabam rivalizando. Com o passar do tempo, apenas um dos gângsteres sobrevive. Então, ele volta ao bairro para descobrir o que realmente aconteceu com os outros.

Netflix

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Daniel Mantovani é um escritor argentino que recebeu a maior das láureas: o Prêmio Nobel de Literatura. Radicado há 40 anos da Europa, ele é convidado para voltar à sua cidade natal, a pequena Salas, para receber o título de Cidadão Ilustre. Ainda que Daniel tenha um certo desprezo pelo povoado onde nasceu, ele aceita o convite. Mas, sua visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o povo local.

Brooklyn (2015), John Crowley A jovem irlandesa Ellis Lacey está insatisfeita com a vida que leva em uma pequena cidade irlandesa. Em busca de trabalho, ela se muda para os Estados Unidos e vai morar no Brooklyn. Por mais que sinta falta de casa, Ellis se esforça para construir uma nova vida e se apaixona por Tony, um bombeiro italiano. Uma tragédia familiar a leva de volta à Irlanda, onde ela conhece Jim. Agora, Ellis precisa se decidir entre dois países e amores.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.

Diário de uma Paixão (2004), Nick Cassavetes Em um asilo, um idoso conta a história de amor de Noah e Allie para sua esposa. Na década de 1940, Noah, um operário, e Allie, uma moça rica, se apaixonam, mas a família da jovem proíbe o romance. Quando Noah é convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, Allie perde as esperanças de reencontrá-lo e fica noiva de outro homem. Mas, antes do casamento, Noah retorna para a cidade e os dois se envolvem novamente.

Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (2004), Tim Burton Na juventude, Edward Bloom resolve deixar sua pequena cidade, no Alabama, para dar a volta ao mundo. Em seu percurso, ele vive aventuras surpreendentes. Anos mais tarde, no dia do casamento de seu filho, William, ele conta alguns dos episódios fantásticos que viveu, fascinando a todos. Mas, William acredita que o pai está mentindo e resolve investigar a veracidade das histórias contadas por ele.

Encontros e Desencontros (2003), Sofia Coppola Bob Harris é um ator em decadência que está em Tóquio para filmar um comercial publicitário. No hotel, ele conhece Charlotte, uma jovem filósofa que está na cidade acompanhando o marido, fotógrafo de uma banda de rock. Sentindo-se solitários e entediados em uma cidade desconhecida, Bob e Charlotte decidem passear por Tóquio juntos. Ao longo dos dias, eles compartilham suas inseguranças e frustrações.

O Profissional (1994), Luc Besson Leon é um assassino profissional que leva uma vida solitária em Nova York. Quando a família de sua vizinha é toda assassinada por policiais envolvidos com o tráfico, ele resolve proteger uma garota de 12 anos, Mathilda, a única que sobreviveu à tragédia. Ela deseja aprender a manusear armas com Leon para vingar a morte de seu irmão. Enquanto isso, os dois se tornam amigos e Mathilda ensina o pistoleiro a ler e a escrever.

Pulp Fiction — Tempo de Violência (1994), Quentin Tarantino O filme conta três histórias paralelas que acabam se encontrando: a dos assassinos profissionais Vincent Vega e Jules Winnfield, que fazem cobranças para o mercenário Marsellus Wallace; a do boxeador Butch Coolidge, que ganhou uma luta que foi pago para perder e agora está sendo perseguido; e a de um casal que, pela primeira vez, tenta realizar um assalto a uma lanchonete, mas não tem o menor talento para o crime.

Clube dos Cinco (1985), John Hughes No Colégio Shermer, cinco alunos que cometeram pequenos delitos são colocados em detenção. Apesar de frequentarem a mesma escola, eles pertencem a classes sociais diferentes e não são amigos. Confinados por nove horas, os estudantes devem escrever uma redação sobre o que pensam de si mesmos. Com o passar do tempo, eles começam a se abrir uns com os outros e compartilham seus maiores segredos.

O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola Nos anos 1950, Don Vito Corleone é o chefe de uma das famílias de mafiosos mais influentes em Nova York. Virgil Sollozzo, um gângster, anuncia a Don Vito que pretende estabelecer um grande esquema de vendas de narcóticos na cidade, mas só fará isso com a permissão da família Corleone. Vito se nega a apoiá-lo e acaba sendo vítima de um atentado. Enquanto se recupera, ele pede que o filho mais velho, Sonny, assuma os negócios em seu lugar.