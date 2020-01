Todos os filmes originais Amazon, classificados do pior ao melhor

Um dos maiores concorrentes da Netflix, o Amazon Prime Video começou a investir em séries originais em 2012 e logo ganhou prestígio pelas produções premiadas, como “Transparent”, de Jill Soloway. Quanto aos filmes, o serviço de streaming lançou o primeiro em 2015, “Chi-Raq”, dirigido pelo aclamado Spike Lee. Assim como a Netflix, o Prime Video tem se consolidado como uma grande produtora de filmes recentemente. A Bula avaliou todos os títulos originais Amazon e os reuniu em uma lista, organizada do pior ao melhor. O ranking levou em conta as notas atribuídas aos filmes no IMDb, uma das maiores plataformas de cinema do mundo. A maioria dos longas resulta de parcerias com outras distribuidoras e passam pelos circuitos de cinema. Por esse motivo, nem todos estão disponíveis no Prime Video no Brasil, mas ainda assim é possível conferir alguns dos melhores longas no serviço de streaming, como “Doentes de Amor” (2017), de Michael Showalter; e “O Relatório” (2019), de Scott Z. Burns.

45 — Seberg (2019), Benedict Andrews 44 — Creative Control (2015), Benjamin Dickinson 43 — Desconhecida (2016), Joshua Marston 42 — Chi-Raq (2015), Spike Lee 41 — Wiener-Dog (2016), Todd Solondz 40 — Gringo: Vivo ou Morto (2017), Nash Edgerton 39 — Zoe (2018), Drake Doremus 38 — Demônio de Neon (2016), Nicolas Winding Refn 37 — Na Mira do Atirador (2017), Doug Liman 36 — O Pintassilgo (2019), John Crowley 35 — Roda Gigante (2017), Woody Allen 34 — Sem Fôlego (2017), Todd Haynes 33 — Apenas Um Garoto em Nova York (2017), Marc Webb 32 — Elvis & Nixon (2016), Liza Johnson 31 — Love And Friendship (2016), Whit Stillman 30 — Landline (2017), Gillian Robespierre 29 — Crown Heights (2017), Matt Ruskin 28 — O Estado das Coisas (2017), Mike White 27 — Peterloo (2018), Mike Leigh 26 — Talk Show – Reinventando a Comédia (2019), Nisha Ganatra 25 — A Cidade Perdida (2016), James Gray 24 — Café Society (2016), Woody Allen 23 — The Aeronauts (2019), Tom Harper 22 — Guava Island (2019), Hiro Murai 21 — A Vida em Si (2018), Dan Fogelman 20 — Retrato do Amor (2019), Ritesh Batra 19 — A Maratona de Brittany (2019), Paul Downs Colaizzo 18 — Você Nunca Esteve Realmente Aqui (2017), Lynne Ramsay 17 — Suspiria (2018), Luca Guadagnino 16 — Amigos para Sempre (2017), Neil Burger 15 — A Melhor Escolha (2017), Richard Linklater 14 — A Pé Ele Não Vai Longe (2018), Gus Van Sant 13 — Author: The JT LeRoy Story (2016), Jeff Feuerzeig 12 — A Vingança Está na Moda (2017), Jocelyn Moorhouse 11 — City of Ghosts (2017), Matthew Heineman

10 — Querido Menino (2018), Felix van Groeningen David Sheff é um conceituado escritor e jornalista que vive com a segunda mulher e os filhos. Seu filho mais velho, Nic Sheff, fruto de sua primeira união, é viciado em metanfetamina, o que abala totalmente a rotina da família. David tenta ser um pai compreensivo, procurando respostas para o vício do filho, que ainda é um adolescente amável e gentil com todos. Nic, por sua vez, luta para se recuperar, mas acaba tendo recaídas.

9 — O Relatório (2019), Scott Z. Burns Os jornais norte-americanos noticiam que o governo destruiu as fitas do Programa de Investigação e Interrogatório da CIA, criado após os atentados de 11 de setembro. Encarregado pela senadora Diane Feinstein, o agente Daniel J. Jones lidera uma investigação interna sobre o caso. Mesmo com dificuldade para conseguir os documentos necessários, Daniel se dedica ao relatório por quase uma década, sem saber se as revelações descobertas por ele serão expostas ao público algum dia.

8 — Paterson (2016), Jim Jarmusch O filme acompanha uma semana na vida do jovem casal Paterson e Laura. Moradores de uma pequena cidade de Nova Jersey, eles se amam e se apoiam incondicionalmente. Paterson trabalha como motorista de ônibus e gosta de passar o tempo livre escrevendo poesias, sem a pretensão de tornar-se um grande poeta. Laura não entende exatamente o que deseja fazer da vida, mas sabe que tem talento para ser artista.

7 — Honey Boy (2019), Alma Har’el Aos 12 anos, Otis é uma criança em ascensão na TV. Ele vive em um motel com o pai, James, que é dependente químico. Por mais que se dedique à carreira do filho, James é muito agressivo e deixa Otis com traumas para a vida toda. Já adulto, Otis se torna um ator aclamado, mas desenvolve um grave vício em drogas e álcool. Após um acidente de carro, ele é obrigado a se internar em uma reabilitação. Em seu processo terapêutico, ele relembra os abusos cometidos por James.

6 — Doentes de Amor (2017), Michael Showalter Kumail, um motorista paquistanês e aspirante a humorista, se apaixona pela estudante de psicologia Emily, em Chicago. Os dois começam a namorar e chegam a assumir seus sentimentos um pelo outro. Mas, Kumail tem medo de apresentar Emily aos pais, pois eles desejam que ele se case com uma muçulmana. Quando Emily é internada com uma doença misteriosa, Kumail acaba se aproximando da família dela.

5 — Guerra Fria (2018), Pawel Pawlikowski Durante a Guerra Fria, Zula, uma cantora que vive no interior da Polônia, se destaca pelo seu talento e é escolhida para integrar uma famosa companhia de música. Lá, ela encontra o homem de sua vida, Viktor, um professor amante da liberdade. Entre encontros e desencontros, o filme acompanha o relacionamento do casal durante 15 anos. Apesar de se amarem, os dois possuem origens, histórias e temperamentos completamente diferentes.

4 — Manchester à Beira-Mar (2016), Kenneth Lonergan Após uma tragédia destruir sua família, Lee Chandler vai embora de Manchester. Anos depois, ele trabalha como zelador em Boston, mas é obrigado a retornar para sua cidade natal, devido ao grave estado de saúde de seu irmão, que acaba morrendo. Lee é surpreendido com o testamento do irmão, que deixa para ele a guarda do filho adolescente, Patrick. Agora, Lee deve permanecer em Manchester e enfrentar seus fantasmas do passado.

3 — O Apartamento (2016), Asghar Farhadi Emad e Rana, um casal de atores, estão se preparando para a estreia de uma peça. Repentinamente, eles são obrigados a deixar o prédio onde vivem devido ao perigo de desabamento. Os dois se mudam para um apartamento no centro de Teerã, propriedade de um colega do elenco. Um dia, Emad chega em casa e descobre que Rana foi atacada por um desconhecido enquanto tomava banho. Gravemente ferida, ela tenta se recuperar do trauma, enquanto ele procura o agressor para se vingar.

2 — A Criada (2016), Park Chan-Wook O filme se passa na Coreia do Sul, na década de 1930. Durante a ocupação japonesa, a jovem Sookee é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, Hideko. Sookee é cumplice de Fujiwara, um primo golpista que se passa por conde e pretende casar-se com a Hideko, para roubar sua fortuna e abandoná-la. Tudo corre bem com o plano de Fujiwara, até que Sookee e Hideko se apaixonam.