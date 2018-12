Desafio clássicos que as pessoas mentem que viram: você viu no máximo 7 desta lista de 50 filmes

Apesar de figurarem em qualquer lista de filmes emblemáticos da história da sétima arte e serem reverenciados em prosa e verso como o suprassumo do cinema mundial, pouquíssimas pessoas, segundo cálculo prévio, realmente viram mais do que sete dos filmes listados. Propagandear que os viram se tornou apenas mais uma dessas obviedades para carimbar o currículo e não perder o ar de descolado no grupo de amigos. Para participar do desafio e ver se é uma exceção à regra, basta ser honesto e contabilizar, sob juramento, quantos dos clássicos listados você realmente assistiu.

1 — O Nascimento de Uma Nação (1915), de D. W. Griffith 2 — O Gabinete do Dr. Caligari (1920), de Robert Wiene 3 — Encouraçado Potemkin (1925), de Sergei Eisenstein 4 — A General (1926), de Buster Keaton e Clyde Bruckman 5 — Aurora (1927), de F. W. Murnau 6 — Olympia (1938), de Leni Riefenstahl 7 — A Regra do Jogo (1939), de Jean Renoir 8 — No Tempo das Diligências (1939), de John Ford 9 — Cidadão Kane (1941), de Orson Welles 10 — Casablanca (1942), de Michael Curtiz 11 — O Crepúsculo dos Deuses (1950), de Billy Wilder 12 — Rashomon (1950), de Akira Kurosawa 13 — Era Uma Vez em Tóquio (1953), de Yasujiro Ozu 14 — Os Sete Samurais (1954), de Akira Kurosawa 15 — Sindicato de Ladrões (1954), de Elia Kazan 16 — Juventude Transviada (1955), de Nicholas Ray 17 — Morangos Silvestres (1957), de Ingmar Bergman 18 — A Marca da Maldade (1958), de Orson Welles 19 — Meu Tio (1958), de Jacques Tati 20 — Acossado (1960), de Jean-Luc Godard 21 — Lawrence da Arábia (1962), de David Lean 22 — O Anjo Exterminador (1962), de Luis Buñuel 23 — Oito e Meio (1963), de Federico Fellini 24 — O Leopardo (1963), de Luchino Visconti 25 — Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber Rocha 26 — Andrei Rublev (1966), de Andrei Tarkóvski 27 — Blow Up: Depois Daquele Beijo (1966), de Michelangelo Antonioni 28 — Fahrenheit 451 (1966), de François Truffaut 29 — Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha 30 — 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick 31 — Teorema (1968), de Pier Paolo Pasolini 32 — Patton (1970), de Franklin J. Schaffner 33 — Trilogia: O Poderoso Chefão (1972-1990), de Francis Ford Coppola 34 — Último Tango em Paris (1972), de Bernardo Bertolucci 35 — Amarcord (1973), de Federico Fellini 36 — Chinatown (1974), de Roman Polanski 37 — Nashville (1975), de Robert Altman 38 — Todos os Homens do Presidente (1976), de Alan J. Pakula 39 — Stalker (1979), de Andrei Tarkóvski 40 — Memórias (1980), de Woody Allen 41 — Era Uma Vez na América (1984), de Sergio Leone 42 — Paris, Texas (1984), de Ry Cooder 43 — O Sacrifício (1985), de Andrei Tarkóvski 44 — Asas do Desejo (1987), de Wim Wenders 45 — Faça a Coisa Certa (1989), de Spike Lee 46 — Lanternas Vermelhas (1991), de Zhang Yimou 47 — Ondas do Destino (1996), de Lars Von Trier 48 — Além da Linha Vermelha (1998), de Terrence Malick 49 — Os Excêntricos Tenenbaums (2002), de Wes Anderson 50 — Sangue Negro (2008), de Paul Thomas Anderson