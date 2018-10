Desafio 30 coisas para fazer antes dos 30: você fez no máximo 3 desta lista de 30

“Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe”, escreveu o célebre poeta e dramaturgo britânico, Oscar Wilde. Passar dos 20 aos 30 é atravessar uma corda bamba a equilibrar um bocado de coisas importantes sobre braços, ombros e costas. A gente só mergulha nessa travessia porque não sabe direito o que tem do outro lado, mas é provável que as escolhas mais decisivas da vida sejam feitas nesse período. A partir de um desafio publicado no Reddit, reunimos em uma lista 30 atitudes possíveis de serem realizadas antes dos 30 anos. Entretanto, de acordo com o desafio, pouquíssimas pessoas cumpriram mais de 3 das 30 atividades listadas, fazendo valer a máxima do célebre escritor português José Saramago: “A vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver”. Para fazer o teste e descobrir se você é uma exceção ao caso, basta contabilizar quantas coisas você já fez dentre as 30 listadas.

1 — Trabalhar como voluntário em um asilo ou orfanato. 2 — Ordenhar uma vaca e experimentar o leite 3 — Experimentar uma comida exótica, como grilos ou gafanhotos. 4 — Se tornar fluente em uma língua não ocidental. 5 — Fazer uma longa viagem sozinho(a) a um país estrangeiro. 6 — Aprender a jogar pôquer. 7 — Aprender a beber vinho e identificar sabores e diferenças. 8 — Comprar uma bicicleta elétrica. 9 — Fazer um teste de DNA. 10 — Aprender a dançar tango. 11 — Renovar o guarda-roupa num brechó. 12 — Tirar um dia para ajudar a despoluir o rio de sua cidade. 13 — Assistir a uma ópera sozinho(a). 14 — Beber absinto. 15 — Ir a um motel e passar a noite apenas conversando. 16 — Fazer uma longa viagem (longa mesmo) apenas com pai e mãe. 17 — Ler a obra completa de um autor de sua predileção (completa mesmo). 18 — Ir a uma praia de nudismo. 19 — Visitar uma tribo indígena e comer com os nativos. 20 — Escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore (os três juntos). 21 — Torrar seu próprio café. 22 — Namorar uma pessoa com o dobro de sua idade. 23 — Tirar um ano sabático. 24 — Assistir a filmografia completa do diretor de sua predileção (completa mesmo). 25 — Assistir, ao lado na mãe, o nascimento de um bebê. 26 — Mudar a cor do cabelo para um tom fora do usual (verde, azul, vermelho ou rosa). 27 — Saltar de paraquedas. 28 — Telefonar a um desafeto na noite de Natal. 29 — Beijar um desconhecido(a) num baile de máscara, mas sem retirar a máscara. 30 — Ler, ao menos uma vez, a Bíblia completa.