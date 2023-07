Tesouro Literário: Biblioteca libera 30 mil documentos reveladores sobre a vida e obra de Gabriel García Márquez

O Centro Harry Ransom, localizado na University of Texas at Austin, nos Estados Unidos, acaba de liberar uma impressionante compilação contendo 27,5 mil documentos do celebrado escritor Gabriel García Márquez para acesso e download gratuito. Essa vasta e diversificada coleção, que abrange um arco temporal significativo da carreira do escritor, engloba cartas, manuscritos originais, fotografias, anotações diversas e registros sonoros que trazem à luz a mente criativa do aclamado autor colombiano.

Dentre os tesouros ocultos nesta coleção, há o registro audiovisual do discurso de aceitação do Prêmio Nobel de Literatura, honraria concedida a García Márquez em 1982. Outra preciosidade é um conjunto de fotografias capturadas em sua cidade natal, Aracataca, na Colômbia, que revela um vislumbre do ambiente que inspirou muitas de suas obras. Manuscritos de algumas de suas obras-primas, como “Cem Anos de Solidão” (1966), “Ninguém Escreve ao Coronel” (1957) e “Crônica de Uma Morte Anunciada” (1981), também estão disponíveis, oferecendo uma visão rara e íntima do processo criativo do autor.

Acessar o conteúdo é simples: basta entrar no site da instituição e selecionar a coleção nomeada em homenagem ao escritor. As opções de filtragem de conteúdo, de acordo com formato, gênero e data, facilitam a busca específica dentro do vasto acervo. Após selecionar o arquivo de interesse, uma nova página será aberta, onde o download do arquivo, geralmente no formato jpg, pode ser feito no canto superior direito da tela.

Gabriel García Márquez começou sua jornada literária como jornalista na década de 1940, atuando em cidades colombianas como Bogotá e Cartagena. Além disso, o autor exerceu papel de correspondente internacional em Cuba e na Europa. Enquanto se dedicava ao jornalismo e produzia livros-reportagens de destaque, como “Relato de um Náufrago” (1970) e “Notícias de um Sequestro” (1996), Márquez também publicou diversas obras de ficção que se tornaram marcos da literatura mundial.

Entre suas obras mais conhecidas estão “Cem Anos de Solidão” (1967), que catapultou sua fama internacionalmente e se tornou um dos livros mais traduzidos do mundo, e “O Amor nos Tempos do Cólera” (1985), uma trama de amor inspirada na história real dos pais do escritor.

Acesse a riqueza cultural contida nesses documentos pelo link: 30 mil documentos raros de Gabriel García Márquez para download gratuito