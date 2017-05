100 filmes essenciais da história do cinema, segundo a National Society of Film Critics

A Sociedade Nacional de Críticos de Cinema, dos Estados Unidos, selecionou os 100 filmes essenciais da história do cinema. A seleção foi realizada levando-se em conta não apenas padrões estéticos e técnicos, mas outras questões intrínsecas. De acordo com os críticos, foram avaliados o papel que o filme ocupa no desenvolvimento da arte cinematográfica e o impacto na cultura e na sociedade. Características que, de acordo com eles, tornam as produções essenciais.

A lista reúne grandes clássicos de variados gêneros, como comédia, suspense, drama, terror e ficção científica. Alguns títulos e suas continuidades foram avaliados em conjunto e ocupam a mesma posição, como é o caso de “O Poderoso Chefão” (1972) e “O Poderoso Chefão Parte II” (1975), com direção de Francis Ford Coppola. Por isso, na prática, a seleção supera 100 produções cinematográficas. Os filmes foram listados em ordem alfabética, de acordo com o título em inglês, sem critério de classificação.

1 — 2001 — Uma Odisseia no Espaço (Stanley Kubrick, 1968)

2 — Rua 42 (Lloyd Bacon, 1933)

3 — Os Incompreendidos (François Truffaut, 1959)

4 — A Malvada (Joseph L. Mankiewicz, 1950)

5 — Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Woody Allen, 1977)

6 — Cinzas e Diamantes (Andrzej Wajda, 1958)

7 — O Atalante (Jean Vigo, 1934)

8 — O Guarda (Edward F. Cline, 1940)

9 — O Encouraçado Potemkin (Jacob Bliokh, 1925)

10 — O Nascimento de uma Nação (D.W.Griffith, 1915)

11 — Blow-Up — Depois Daquele Beijo (Michelangelo Antonioni, 1966)

12 — Bonnie e Clyde — Uma Rajada de Balas (Arthur Penn, 1967)

13 — Acossado (Jean-Luc Godard, 1960)

14 — Levada da Breca (Howard Hawks, 1938)

15 — Casablanca (Michael Curtiz , 1942)

16 — The Chant of Jimmie Blacksmith (Fred Schepisi, 1978)

17 — O Boulevard do Crime (Marcel Carné, 1945)

18 — Chinatown (Roman Polanski, 1974)

19 — Cidadão Kane (Orson Welles, 1941)

20 — Contatos Imediatos de Terceiro Grau (Steven Spielberg, 1977)

21 — Trens Estreitamente Vigiados (Jiří Menzel, 1966)

22 — Close-up (Abbas Kiarostami, 1990)

23 — A Vida é uma Dança (Dorothy Arzner, Roy Del Ruth, 1940)

24 — Dekalog (Krzysztof Kieślowski, 1989)

25 — Diário de um Pároco de Aldeia (Robert Bresson, 1951)

26 — Quando os Jovens se Tornam Adultos (Barry Levinson, 1982)

27 — Faça a Coisa Certa (Spike Lee, 1989)

28 — A Doce Vida (Federico Fellini, 1959)

29 — Pacto de Sangue (Billy Wilder, 1944)

30 — Diabo a Quatro (Leo McCarey, 1933)

31— Sem Destino (Dennis Hopper, 1969)

32 — Operação Dragão (Robert Clouse, 1973)

33 — O Anfitrião (Tony Richardson, 1960)

34 — O Exorcista (William Friedkin, 1973)

35 — Faces (John Cassavetes, 1968)

36 — Fargo (Ethan Coen, Joel Coen, 1996)

37 — Frankenstein (James Whale, 1931) e A Noiva de Frankenstein (James Whale, 1935)

38 — A General (Buster Keaton, Clyde Bruckman, 1927)

39 — O Poderoso Chefão (Francis Ford Coppola, 1972) O Poderoso Chefão Parte II (Francis Ford Coppola, 1975)

40 — E o Vento Levou (Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood, 1939)

41 — O Evangelho Segundo São Mateus (Pier Paolo Pasolini, 1964)

42 — A Primeira Noite de um Homem (Mike Nichols, 1967)

43 — Ouro e Maldição (Erich von Stroheim, 1924)

44 — Felizes Juntos (Wong Kar-Wai, 1997)

45 — Matar ou Morrer (Fred Zinnemann, 1952)

46 — Vampiros de Almas (Don Siegel, 1956)

47 — Prisioneiro do Rock and Roll (Richard Thorpe, 1957)

48 — Ju Dou (Zhang Yimou, Yang Fengliang, 1990), Lanternas Vermelhas (Zhang Yimou, 1991) e Red Sorghum (Zhang Yimou, 1987)

49 — O Matador de Ovelhas (Charles Burnett, 1978)

50 — Los Angeles — Cidade Proibida (Curtis Hanson, 1997)

51 — Paisagem na Neblina (Theo Angelopoulos, 1988)

52 — Lawrence da Arábia (David Lean, 1962)

53 — M — O Vampiro de Düsseldorf (Fritz Lang, 1931)

54 — Relíquia Macabra (John Huston, 1941)

55 — Um Homem com uma Câmera (Dziga Vertov, 1929)

56 — O Casamento de Maria Braun (Rainer Werner Fassbinder, 1979)

57 — Metrópolis (Fritz Lang, 1927)

58 — Tempos Modernos (Charlie Chaplin, 1936)

59 — A Mulher Faz o Homem (Frank Capra, 1939)

60 — Nashville (Robert Altman, 1975)

61 — Mensageiro do Diabo (Charles Laughton, Robert Mitchum, Terry Sanders, 1955)

62 — A Noite dos Mortos-Vivos (George A. Romero, 1968)

63 — Nosferatu (Friedrich Wilhelm Murnau, 1922)

64 — Os Esquecidos (Luis Buñuel, 1950)

65 — Sindicato de Ladrões (Elia Kazan, 1954)

66 — Roma, Cidade Aberta (Roberto Rossellini, 1945)

67 — Mulher de Verdade (Preston Sturges, 1942)

68 — A Caixa de Pandora (Georg Wilhelm Pabst, 1929)

69 — A Paixão de Joana d’Arc (Carl Theodor Dreyer, 1928)

70 — Pather Panchali (Satyajit Ray, 1955), Aparajito (Satyajit Ray, 1956) e O Mundo de Apu (Satyajit Ray, 1959)

71 — O Piano (Jane Campion, 1993)

72 — Psicose (Alfred Hitchcock, 1960)

73 — Inimigo Público (William A.Wellman, 1931)

74 — Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)

75 — Touro Indomável (Martin Scorsese, 1980)

76 — Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)

77 — Juventude Transviada (Nicholas Ray, 1955)

78 — A Regra do Jogo (Jean Renoir, 1939)

79 — A Lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993)

80 — Rastros de Ódio (John Ford, 1956)

81 — Os Sete Samurais (Akira Kurosawa, 1954)

82 — O Sétimo Selo (Ingmar Bergman, 1957)

83 — Cantando na Chuva (Stanley Donen, Gene Kelly, 1952)

84 — Guerra nas Estrelas (George Lucas, 1977)

85 — A Estrada da Vida (Federico Fellini, 1954) e Noites de Cabíria (Federico Fellini, 1957)

86 — Aurora (Friedrich Wilhelm Murnau, 1927)

87 — Crepúsculo dos Deuses (Billy Wilder, 1950)

88 — O Ladrão de Bagdá (Raoul Walsh, 1924)

89 — Era uma Vez em Tóquio (Yasujiro Ozu, 1953)

90 — O Picolino (Mark Sandrich, 1935)

91 — A Marca da Maldade (Orson Welles, 1958)

92 — Ladrão de Alcova (Ernst Lubitsch, 1932)

93 — Contos da Lua Vaga (Kenji Mizoguchi, 1953)

94 — Os Imperdoáveis (Clint Eastwood, 1992)

95 — Os Vampiros (Louis Feuillade, 1915)

96 — Um Corpo que Cai (Alfred Hitchcock, 1958)

97 — Meu Ódio Será tua Herança (Sam Peckinpah, 1969)

98 — Winchester ’73 (Anthony Mann, 1950)

99 — O Mágico de Oz (Victor Fleming, George Cukor, 1939)