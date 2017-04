Toda a obra de Van Gogh em alta resolução para download gratuito

O Museu Van Gogh, que tem sede em Amsterdã, Holanda, disponibilizou para visualização on-line ou download, em alta resolução, todo o seu acervo com a obra do pintor holandês Vincent van Gogh. Pinturas, desenhos, esboços e anotações estão acessíveis em altíssima resolução. Além do download, por meio da ferramenta de zoom é possível conferir cada detalhe das pinceladas do gênio do pós-impressionismo — expressão artística utilizada para definir a pintura e, posteriormente, a escultura no final do século 19.

Vincent Willem van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, em Zundert, Holanda. Com uma vasta obra, é considerado um dos mais importantes artistas da história. Sua produção inclui retratos, autorretratos, paisagens e naturezas-mortas. Em pouco mais de uma década, produziu mais de 2.100 obras de arte, incluindo 860 telas a óleo e cerca de 1.300 aquarelas, desenhos, esboços e gravuras.

Obras como: “Os Comedores de Batatas” (1885), o quadro mais famoso da primeira fase do artista; “Quarto em Arles” (1888), que retrata o quarto de van Gogh na cidade de Arles; “Doze Girassóis Numa Jarra” (1889), considerada uma das obras mais valiosas do mundo; “Autorretratos” série de pinturas realizadas entre 1886 e 1889; e “Noite Estrelada” (1889), a obra mais conhecida de van Gogh, fazem parte do acervo. Os usuários podem explorar toda a coleção por ano, tema, gênero ou semelhança.

Para fazer o download gratuitamente, em alta resolução, basta escolher a obra desejada e clicar sobre a seta no canto inferior direito.

Clique no link para acessar: Toda a obra de Van Gogh para download em alta resolução