As 10 melhores fotografias já feitas com iPhones em todo o mundo, segundo a Apple

Um dos diferenciais mais apontados pelos usuários de iPhone, em relação aos outros aparelhos, é a qualidade da câmera, especialmente quando se trata de tirar selfies, fotos com zoom ou pouca iluminação. Nos últimos anos, com as atualizações constantes da câmera, alguns fotógrafos começaram a usar o iPhone profissionalmente, aproveitando as funções do aparelho para adicionar criatividade aos seus trabalhos.

No início de 2019, a Apple pediu que esses fotógrafos enviassem suas melhores fotos tiradas com iPhone para concorrer ao prêmio Shot on iPhone Challenge. O time de jurados incluiu Pete Souza, o principal fotógrafo da Casa Branca durante o mandato de Barack Obama; a fotógrafa de viagens Annet de Graaf; e o Vice-presidente de Marketing da Aplle, Phil Schiller.



Os dez vencedores já foram anunciados e terão suas imagens exibidas em outdoors e nas lojas da empresa. De acordo com a Apple, foram selecionadas fotos tiradas por diferentes modelos de iPhone, do 7 ao XS Max. Confira as fotografias vencedoras do desafio.

Alex Jiang (US), iPhone XS Max

Blake Marvin (US), iPhone XS Max

Darren Soh (Singapore), iPhone XS Max

Nikita Yarosh (Belarus), iPhone 7

Dina Alfasi (Israel), iPhone X

Elizabeth Scarrott (US), iPhone 8 Plus

Andrew Griswold (US), iPhone XS

Bernard Antolin (US), iPhone XS Max

LieAdi Darmawan (US), iPhone XS