Histórias de pessoas que deixaram uma vida de conforto para viajar e se aventurar pelo mundo são comuns. Mas, um jovem de 26 anos, Dean Schneider, teve coragem suficiente para abandonar seu trabalho como consultor financeiro na Suíça, vender tudo o que tinha e mudar completamente sua vida para viver um sonho de infância. Ele decidiu morar na África do Sul, onde montou o clube Hakuna Mipaka, para cuidar de leões e outros animais selvagens. O foco da organização é cuidar de animais feridos ou mutilados, sempre respeitando as necessidades de cada um.

Desde criança, Dean é apaixonado pelo mundo animal. Documentários sobre a vida selvagem e organizações de proteção aos animais sempre fizeram parte de sua rotina. Com o passar do tempo, Dean conseguiu compreender o comportamento dos animais selvagens e hoje é capaz de construir um vínculo especial com cada um deles, sem nenhum medo ou constrangimento.

O clube representa um estilo de vida pautado em cinco valores fundamentais: liberdade, lealdade, apreciação, irmandade e ousadia. “Minha missão é alcançar o maior número de pessoas e educá-las sobre a vida selvagem e a beleza do reino animal. Eu acredito que a paixão e o poder do conhecimento podem mudar a percepção das pessoas acerca da proteção dos animais”, disse Dean em seu site.

Em seu Instagram, onde já acumula quase 600 mil seguidores, o jovem compartilha sua rotina e surpreende a todos pela liberdade que tem com os animais. Confira algumas fotos e vídeos que mostram a relação de Dean com seus amigos selvagens.