As 40 fotografias mais curtidas no Instagram da National Geographic

Publicada desde 1888, a revista National Geographic é reconhecida mundialmente pela qualidade de suas fotografias. Antes do surgimento da internet, o caminho de uma fotografia até o leitor era longo e os fotógrafos raramente recebiam elogios ou críticas. Hoje, com as redes sociais, essa interação é quase imediata. No Instagram, a National Geographic tem mais de 109 milhões de seguidores, que curtem e comentam as fotos instantaneamente. Com cerca de 135 fotógrafos colaboradores, a revista já publicou mais de 20 mil fotografias, retratando desde animais curiosos até grandes desastres naturais. Cada uma das imagens recebe, em média, 750 mil engajamentos, entre curtidas e comentários. Mas, algumas fotos, por carregarem uma história ou simplesmente por serem inusitadas, fazem mais sucesso com o público. A Revista Bula selecionou as fotografias mais curtidas no Instagram da National Geographic e reuniu todas elas em uma lista. Ao todo, são 40 imagens que retratam a natureza, a vida selvagem e a realidade de diferentes povos ao redor do mundo.

Durante uma tempestade noturna em Wood River, no Nebraska, cerca de 413 mil pássaros pousaram nas águas rasas do rio Platte. Foto de Randy Olson

O guarda florestal Joseph conforta Sudão, o último rinoceronte branco do mundo, minutos antes de sua morte. Foto de Ami Vitale

Trabalhador da Reserva Natural de Wolong, na China, se veste de panda para ajudar um filhote a se adaptar à natureza. Foto de Ami Vitale

Kaiau, da tribo indígena brasileira Awã, posa para a foto com um filhote de macaco na cabeça. Foto de Charlie H. James

Faa Mai, um elefante de dois anos, recebe um abraço de Lek, a fundadora de um santuário de elefantes na Tailândia. Foto de Rena Effendi

Bicho-preguiça e outros 21 animais são resgatados em Puerto Alegria, no Peru, onde eram mantidos ilegalmente parar posar em fotos de turistas. Foto de Kirsten Luce

Danila, filha de um fazendeiro, segura uma pequena Alpaca no Vale de Cuchurro, no Peru. Foto de Robert Clack

Pegadas de um humano e de um cachorro na praia da Ilha de Sullivan, na Carolina do Sul. Foto de Vincent J. Musi

Duas garotinhas observam os peixes no Aquário do Pacífico, em Long Beach, na Califórnia. Foto de Michael Yamashita

Mr. Blue, um famoso lobo do Parque Nacional de Yellowstone, olha para a câmera ao lado da carcaça de um bisão. Foto de Ronan Donovan

Um curioso urso polar investiga o capô do carro de uma fotógrafa em Kaktovik, no Ártico do Alasca. Foto de Katie Orlinski

Si Xue, um panda gigante de 12 anos, explora seu habitat na Reserva Natural de Wolong, na China. Foto de Ami Vitale

Cães de trenó brincam durante o verão em Tasiilaq, na Groenlândia. Foto de Keith Ladzinski

Um urso polar nada para ver de perto o barco da equipe de fotografia, no sudeste da Groenlândia. Foto de Andy Mann

Uma foca cinza dobra suas nadadeiras no Golfo do Maine, um ecossistema ameaçado pela intervenção humana. Foto de Brian Skerry

Um peixe-palhaço aparece entre os tentáculos de sua anêmona hospedeira, em Kimbe Bay, Papua Nova Guiné. Foto de David Doubilet

Uma baleia-branca posa para uma fotografia nas águas frias de Nova Escócia, no Canadá. Foto de Brian Skerry

Eclipse lunar com lua de sangue visto do Monte Meeker, no Colorado. Foto de Keith Ladzinski

Foto tirada da janela de um avião, em um ponto desconhecido da costa central do México. Foto de Jimmy Chin

Um leão alfa repousa ao pôr do sol no Deserto do Kalahari, na África. Foto de Keith Ladzinski

Paisagem surpreendente capturada no sul do estado de Utah. As estrelas são vistas facilmente a olho nu. Foto de Drew Rush

Eclipse solar fotografado em Wyoming, nos Estados Unidos, em 2017. Foto de Stephen Wilkes

O eclipse lunar mais longo deste século, com quase duas horas de duração, visto da Austrália, em 2017

Alex Honnold e Felipe Camargo retornam ao solo após duas semanas escalando uma difícil montanha na China. Foto de Jimmy Chin

Um caçador de mel sobe o equivalente a um prédio de 20 andares em uma corda de bambu para alcançar as colmeias, no Himalaia. Foto de Renan Ozturk

Um tubarão-tigre encara um operador de mergulho, nas Bahamas. Foto de Brian Skerry

As icônicas claraboias gêmeas da caverna Kačna Jama, na Eslovênia. Foto de Robbie Shone

Sam Elias escala o “The Fang”, um pilar de gelo em Vail, cidade do Colorado. Foto de Keith Ladzinski

Garotas descem as colunas brancas de San Filippo, na Itália, rumo às piscinas termais. Foto de Gabriele Galimberti

Crocodilo com quase três metros de comprimento fotografado em Cuba. Foto de Paul Nicklen

Uma onda revela a riqueza do Recife de Opala, em Queensland, na Austrália. Foto de David Doubilet

Katie Stubblefield, de 22 anos, a mulher mais jovem do mundo a passar por um transplante de rosto, em Cleveland. Foto de Maggie Steber

Shannan, que sofre com um câncer, e seus filhos, Oliver e Joseph. Foto de Lynn Johnson

Mãos unidas para representar a chegada de uma nova vida à família. Foto de Michael C. Brown

Laura Sermeño e seu filho comemoram o fim de sua quarentena, período de repouso após o parto. Foto de Karla Gachet

O casal Neston e Avelino, em Moçambique. Foto da série “Onde o Amor é Ilegal”, de Robin Hammond

Songul, de 12 anos, está cuidando de sua irmã menor na aldeia de Kozluca, na Turquia. Foto de John Stanmeyer

Jennifer Hayes trabalha entre os icebergs do fiorde de Scoresbysund, na Groenlândia. Foto de David Doubilet

Fotógrafo construiu uma plataforma para capturar imagens dos pinguins sob uma nova perspectiva. Foto de Frans Lanting

Fotógrafo se arrisca no Monumento Nacional Grand Staircase, em Utah. Foto de Aaron Huey