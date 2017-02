As 15 mulheres mais belas dos últimos 100 anos

Para se chegar ao resultado fizemos uma compilação de reportagens e listas publicadas por jornais, revistas, sites especializados em moda, fotografia, cinema e personalidades iconográficas. O objetivo da pesquisa era identificar quais eram as mulheres mais belas dos últimos 100 anos.

Obviamente que listas são sempre incompletas. Sabe-se que, como a percepção, a opinião é algo individual, subjetivo, idiossincrático. Outro fato que impossibilita um consenso, é a diferença dos padrões de beleza de cada época. Aquilo que era considerado belo no passado, nem sempre é avaliado como belo no presente. E o belo do presente, se visto com os olhos do passado, é passível de questionamentos e, discutível, como o resultado desta lista.

De qualquer forma, as 15 mulheres selecionadas nesta lista, se não são unanimidades entre as publicações pesquisadas (e possivelmente não serão entre os leitores), são referências explícitas da beleza feminina no século 20. Da beleza que resistiu ao tempo, à fábrica de modelos e exposição pública dos dias atuais.

Grace Kelly Grace Kelly, atriz norte-americana. Nasceu em 12 de novembro de 1929. Seus principais filmes são “Janela Indiscreta” e “Disque M para Matar”, ambos de Alfred Hitchcock, e “Amar é Sofrer”, de George Seaton, pelo qual ganhou o Oscar. Morreu em 14 de setembro de 1982, aos 52 anos, após sofrer um derrame cerebral depois de um acidente de carro. Faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema, do American Film Institute.

Charlize Theron Charlize Theron, atriz, produtora e ex-modelo sul-africana. Nasceu em 7 de agosto de 1975. Ficou conhecida no final dos anos 1990 após atuar nos filmes “Contrato de Risco”, “O Advogado do Diabo” e “Regras da Vida”. Em de 2004, ganhou o Oscar de Melhor Atriz, por sua interpretação da serial killer “Aileen Wuornos” no filme “Monster — Desejo Assassino”, tornando-se primeira atriz sul-africana a ganhar um Oscar na categoria.

Catherine Deneuve Catherine Deneuve, atriz francesa, considerada uma das mulheres mais elegantes da história. Estreou no cinema aos 13 anos, em 1956, com o diretor Roger Vadim. Em 1964 ganhou fama mundial com o filme “Os Guarda Chuvas do Amor”, de Jacques Demy. Nos anos 1960 se tornou um dos maiores símbolos sexuais do cinema, com os filmes “A Bela da Tarde”, de Luis Buñuel e “Repulsa ao Sexo”, de Roman Polanski. Nos anos 1980 atuou nos filmes “O Último Metrô”, de François Truffaut, e “Fome de Viver”, de Tony Scott. É considerada, ao lado de Fanny Ardant, a maior atriz do cinema francês.

Lupita Nyong’o Lupita Nyong’o, atriz e modelo mexicana, filha de pais quenianos. Foi a primeira atriz do seu país a ser indicada e a vencer um Oscar de melhor atriz (coadjuvante), por sua atuação no filme “12 Anos de Escravidão”. Lupita nasceu na Cidade do México em 1 de março de 1983. O nome Lupita é uma referência à padroeira do México, Nossa Senhora de Guadalupe. Em 2014 foi considerada pela revista “People” a mulher mais bonita do mundo

Marilyn Monroe Marilyn Monroe, atriz norte-americana e uma das mais famosas estrelas do cinema em todos os tempos. Nasceu em 1 de junho de 1926. Seus principais filmes são “O Pecado Mora ao Lado” e “Quanto mais Quente Melhor”, ambos dirigidos por Billy Wilder. Morreu na manhã de 5 de agosto de 1962, aos 36 anos, de overdose pela ingestão de barbitúricos. Faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema, do American Film Institute.

Gisele Bündchen Gisele Caroline Bündchen, modelo e atriz. Nasceu em 20 de julho de 1980. Em 2000, Gisele foi considerada pela revista “Rolling Stone” a modelo mais bonita da história. Em 2013, foi eleita pela “Revista Forbes”, uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Gisele Bündchen fez anúncios para grifes renomadas, incluindo Valentino, Versace, Victoria’s Secret, Ralph Lauren e Dolce & Gabbana. Também já foi capa das principais revistas internacionais, como “Marie Claire”, “Vogue”, “Arena”, “Forbes”, “Vanity Fair”, “Time”, “Newsweek” e “Rolling Stone”.

Monica Bellucci Monica Bellucci, atriz e ex-modelo italiana. Nasceu em 30 de setembro de 1964. Depois de um pequeno papel no filme “Drácula, de Bram Stoker”, dirigido por Francis Ford Coppola em 1992, conseguiu sucesso mundial com filme italiano “Malèna”, de Giuseppe Tornatore. Em 2002 chocou o público e a crítica no Festival de Cannes, ao participar de uma das cenas mais violentas e realistas de um estupro na história do cinema, no filme francês “Irreversível”, do argentino Gaspar Noé. Em 2004, aos 40 anos, foi considerada a mulher mais bonita do mundo.

Sophia Loren Sophia Loren, considerada umas das maiores atrizes italianas de todos os tempos. Nasceu em 20 de setembro de 1934. Trabalhou com grandes diretores como Vittorio De Sica, Federico Fellini, Ettore Scola, Robert Altman e Lina Wertmüller. Em 1962 recebeu o Oscar de melhor atriz pelo filme “Duas Mulheres”, que também lhe rendeu o prêmio de me­lhor atriz no Festival de Cannes. Faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema, do American Film Institute.

Audrey Hepburn Audrey Hepburn modelo, atriz e humanista belga. Nasceu em 4 de maio de 1929. Seus principais filmes são “Bonequinha de Luxo” e “A Princesa e o Plebeu”, pelo qual recebeu o Oscar de melhor atriz. Em 1993 foi diagnosticada com câncer de apêndice, que se espalhou para o cólon. Morreu na noite de 20 de janeiro de 1993, aos 63 anos. Faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema, do American Film Institute.

Brigitte Bardot Brigitte Bardot, atriz e cantora francesa, considerada o grande símbolo sexual dos anos 50 e 1960. Nasceu 28 de Setembro de 1934. Seus principais filmes são “O Desprezo”, de Jean-Luc Godard, e “Vida Privada”, de Louis Malle. No verão de 1964, Brigitte Bardot mudou a vida de uma pequena cidade do litoral do Rio de Janeiro chamada Armação dos Búzios, onde ficou hospedada em suas visitas pelo Brasil. Depois de sua visita Búzios virou município e tornou-se um dos pontos mais sofisticados e procurados do verão brasileiro.

Claudia Cardinale Claudia Cardinale, atriz italiana. Nasceu em 15 de abril de 1938. Ficou conhecida nos anos 1960 por sua atuação nos filmes “O Leopardo” e “Rocco e Seus Irmãos”, de Luchino Visconti, “8½”, de Federico Fellini e no épico western de Sergio Leone, “Era Uma Vez no Oeste”. É casada com o diretor de cinema italiano Pasquali Squitieri.

Taís Araújo Taís Bianca Gama de Araújo Ramos, atriz, modelo e apresentadora de televisão. Nasceu em 25 de novembro de 1978. Foi a primeira atriz negra a ser protagonista de uma telenovela brasileira, “Xica da Silva”, em 1996, na extinta Rede Manchete. Em 2000, foi eleita pela revista “People”, em espanhol, uma das “25 belezas latinas”. No cinema, interpretou Elza Soares, no filme “Garrincha — Estrela Solitária”. Em 2004, recebeu o Kikito de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado por seu trabalho em no filme “As Filhas do Vento”.

Rita Hayworth Rita Hayworth, atriz norte-americana considerada um dos maiores mitos da história do cinema. Nasceu em 17 de outubro de 1918. Foi casada com o diretor Orson Welles. Seus principais filmes são “Bo­nita Como Nunca”, “Gil­da”, “Quan­do os Deu­ses Amam”, “A Dama de Xangai”, “Sa­lomé” e “Me­us Dois Ca­rinhos”. Mor­reu em 14 de maio de 1987, aos 69 anos, vítima do mal de Al­zheimer. Faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema, do American Film Institute.

Jennifer Connelly Jennifer Connelly, atriz norte-americana. Nasceu em 12 de dezembro de 1970. Estreou no cinema em 1984, no filme “Era Uma Vez na América”, de Sergio Leone. Em 2001 ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação no filme “Uma Mente Brilhante”, do diretor Ron Howard. Jennifer Connelly foi casada com o fotógrafo David Dugan. Atualmente é casada com o ator britânico Paul Bettany.