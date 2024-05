Suspense argentino na Netflix vai te manter preso e te surpreender até o último segundo

Na manhã do dia 18 de julho de 1994, Buenos Aires enfrentou uma tragédia. Às 9h53, a Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA), fundada há exatamente cem anos, em 11 de fevereiro de 1894, foi alvo de um atentado que resultou na morte de 85 pessoas. Este episódio sangrento ocorreu em um período democrático, após sete anos de uma ditadura severa, instaurada em 24 de março de 1976, após a conclusão do mandato de Juan Domingo Perón (1895-1974) por sua viúva, Isabelita, que já mobilizava os militantes do Partido Justicialista, conhecidos até hoje como peronistas, em direção a um autogolpe.

No entanto, os militares tomaram o poder rapidamente e permaneceram no comando até 10 de dezembro de 1983, quando o povo, exausto dos abusos de Leopoldo Galtieri (1926-2003), o último ditador da Argentina, demandou a transição para um governo constitucional e democrático. Sebastián Borensztein evita os desvios históricos de seu país e foca na tragédia pessoal que permeia “Descanse em Paz”.

A narrativa aborda temas de amor, vergonha, ganância e remorso de um homem que se perde e estende suas dores aos entes queridos. Baseado no romance “Descansar en Paz: ¿Nunca Soñaste con Dejar Todo y Empezar de Nuevo?”, de Martín Baintrub, publicado em 2018, o texto de Borensztein, Baintrub e Marcos Osorio Vidal enfatiza a agonia de um homem comum, cujos erros persistem como legado.

Aceitar as pessoas como são, esperando que mudem seus comportamentos e visão de vida, enquanto tentamos não nos tornar intolerantes e preconceituosos, é uma tarefa árdua, mas pode ser reconfortante. Entender os outros, oferecer palavras de incentivo, sorrisos sinceros e olhares de bondade, muitas vezes requer um esforço tão grande que parece uma jornada para uma realidade onde o absurdo é corriqueiro.

A complexidade da vida humana é evidente, sempre envolta em inúmeras questões e problemas, que só podemos resolver ao explorar os cantos mais obscuros de nosso espírito, começando por nós mesmos. Essa introspecção nos ajuda a entender os outros. O ser humano constantemente necessita de alguém que o resgate, o que constitui sua desgraça e redenção.

Sergio Duyán vive um momento crítico. Borensztein dá ao seu anti-herói uma aura de pássaro fora do ninho, mantida por Joaquín Furriel até o final. Sergio parece incapaz de amadurecer, preso pelos mecanismos de defesa que criou. Logo, o público descobre que ele está afundado em dívidas, mas decide realizar a festa de Bat Mitzvá da filha para silenciar rumores sobre sua falência.

Curiosamente, ninguém, nem mesmo Estela, sua esposa interpretada por Griselda Siciliani, desconfia. O filme gradualmente se transforma em uma farsa, com o protagonista fugindo para o Paraguai e observando em silêncio enquanto sua antiga vida é tomada por um personagem desprezível. E ele parece merecer esse destino.

Filme: Descanse em Paz

Direção: Sebastián Borensztein

Ano: 2024

Gênero: Drama/Mistério

Nota: 8/10