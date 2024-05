Últimos dias para assistir ao primeiro filme de um dos maiores fenômenos globais do cinema na Netflix

Criada na década de 1970 por Leonard Goldberd para a emissora ABC, a série “As Panteras” (ou “Charlie’s Angels” nos Estados Unidos) tornou-se um ícone da cultura pop ao narrar as aventuras de três mulheres que trabalham em uma agência de detetives em Los Angeles. A série original teve cinco temporadas e alcançou grande popularidade.

O sucesso televisivo foi adaptado para o cinema em 2000, após a atriz Drew Barrymore adquirir os direitos da história. A direção do filme, que trouxe fama a McG, reuniu um elenco notável incluindo Bill Murray, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Lucy Liu, Sam Rockwell, Matt Le Blanc, Crispin Glover, LL Cool J, Luke Wilson, Tom Green e Tim Curry. Apesar das críticas variadas e das controvérsias durante as filmagens, a produção teve um desempenho comercial expressivo.

Com um orçamento de 93 milhões de dólares, o filme arrecadou 264 milhões globalmente, viabilizando a sequência “As Panteras: Detonando”. No entanto, Bill Murray foi substituído por Bernie Mac na continuação devido a desentendimentos no set. Entre os conflitos, destaca-se uma alegada agressão entre Murray e McG, que o ator negou veementemente. Além disso, Murray e Lucy Liu também tiveram um desentendimento físico, que posteriormente foi resolvido.

O enredo do primeiro filme centra-se na missão das detetives Dylan (Barrymore), Natalie (Diaz) e Alex (Liu) para resgatar um bilionário sequestrado. Utilizando artes marciais, tecnologia avançada e veículos potentes, elas tentam impedir que um software de identificação de voz criado pelo magnata seja utilizado por criminosos. Apesar das cenas repletas de ação, apenas os vilões utilizam armas de fogo, enquanto as protagonistas dependem de suas habilidades marciais, resultado de intensivo treinamento com um instrutor particular.

Em entrevista, McG revelou como se envolveu no projeto, escrito por Ryan Rowe, Ed Solomon e John August. Após saber que Barrymore havia adquirido os direitos da franquia, McG solicitou uma reunião com a atriz, onde descobriram que suas visões para o filme eram muito semelhantes, facilitando a colaboração. Barrymore foi crucial não apenas como atriz, mas também como mentora e defensora do diretor, o que foi vital para o sucesso do filme.

“As Panteras” representa uma superprodução típica de Hollywood, repleta de efeitos especiais, humor, e um elenco de celebridades que garantiu a atração do público aos cinemas. Focada no entretenimento puro, a produção cumpriu seu objetivo lucrativo dentro da indústria cinematográfica.

Filme: As Panteras

Direção: McG

Ano: 2000

Gênero: Ação/Comédia

Nota: 6/10