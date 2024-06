Escandaloso e controverso, filme para maiores de 18 que fez o diretor ser processado está na Netflix e vai chocar os moralistas

Em uma tentativa de afastar os fantasmas do passado e aliviar o fardo de governos que ainda hoje tentam emular a atmosfera opressiva de quase oitenta anos atrás, a Polônia encontrou um caminho singular: injetar uma dose considerável de audácia em seu cinema. Esse anseio por liberdade em todas as suas formas tem sido um traço distintivo do modo de vida polonês, pelo menos desde a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), uma aliança liderada pela poderosa Rússia, que de 1922 a 1991 incentivou divisões e conflitos econômico-ideológicos, aproveitando-se deles ao máximo.

Nos recantos mais privados, a revolução possível se desenrolava, um processo que a Polônia absorveu como essencial para sua lenta e particular autoafirmação. Este tema é explorado com profundidade em “O Preço do Prazer”, disponível na Netflix. Baseado na investigação de Piotr Krysiak em “Girls from Dubai” (2018), que aborda uma forma peculiar de prostituição e tráfico de mulheres, o filme dirigido por Maria Sadowska transforma-se em um thriller erótico, onde as cenas de sexo sugerem mais do que mostram, encontrando espaço para abordar uma ferida nacional persistente. O roteiro, escrito por Lucas Coleman, Mitja Okorn e Peter Pasyk, navega pelo drama íntimo de jovens polonesas em busca de sucesso e riqueza nos anos 1990, revelando a desintegração moral de uma geração seduzida por promessas de felicidade imediata.

Embora o tempo passe, essas aspirações de plenitude se dissipam no primeiro revés mais forte, sem que isso pareça gerar tristeza. Reconhecemos nossas fragilidades, mas nos libertar delas é uma luta contínua, e a experiência nem sempre ajuda. Amores podem ser comparados a perfumes, que desaparecem sem que percebamos, mas deixam rastros de odores ora doces, ora cítricos, quase azedos; ou a cores, que podem ser tão vibrantes quanto o sol de verão ou tão sombrias que transformam a vida em algo quase mórbido. A cinematografia de Arthur Reinhart sugere um glamour excessivo na narrativa de Sadowska, ou talvez na crítica incisiva de Krysiak.

Emi, a jovem sonhadora interpretada por Paulina Galazka, deseja deixar Estetino, na Pomerânia Ocidental, a qualquer custo, mas enfrenta obstáculos na forma de personagens como Dorota e Marianna, mãe e filha com uma veia de astúcia. Katarzyna Figura e Katarzyna Sawczuk trazem um toque de comédia a um enredo que, de outra forma, poderia ser excessivamente sombrio, um recurso estilístico bem-vindo em um filme de quase intermináveis 140 minutos.

Filme: O Preço do Prazer

Direção: Maria Sadowska

Ano: 2021

Gêneros: Thriller/Drama/Erótico

Nota: 8/10