Últimos dias para assistir ao espetáculo visual, ficção científica ganhadora do Oscar e indicada a quase 300 prêmios no mundo todo, na Netflix

Denis Villeneuve iniciou sua trajetória no cinema em 1998 com “32 de Agosto na Terra” e passou cerca de 12 anos dedicando-se a produções canadenses que não ganharam grande notoriedade. Foi em 2011, com o lançamento de “Incêndios”, que ele alcançou um ponto de virada crucial. Esse filme, marcante e profundo, impressionou até os espectadores mais céticos, abrindo caminho para que Villeneuve conquistasse Hollywood e se tornasse uma figura de destaque na indústria cinematográfica contemporânea. Muitas vezes comparado a Christopher Nolan, Villeneuve é conhecido por criar filmes intelectualmente estimulantes, acompanhados de uma fotografia deslumbrante que serve para realçar as mensagens transmitidas ao público.

Quando “A Chegada” foi lançado em 2016, gerou uma divisão de opiniões. O filme, uma combinação complexa de drama e ficção científica, é repleto de mensagens enigmáticas que não são facilmente assimiladas. Essa dificuldade de compreensão não se deve à falta de inteligência, mas sim à capacidade de conectar-se emocionalmente com a narrativa. O cinema, afinal, é uma arte que visa provocar emoções.

Mesmo em suas incursões por produções mais típicas de Hollywood, como “Os Suspeitos”, “O Homem Duplicado” e “Sicário: Terra de Ninguém”, Villeneuve manteve sua marca pessoal, infundindo cada obra com nuances de seu estilo e perspicácia. Em “A Chegada”, ele subverte expectativas ao abordar o popular tema de uma invasão alienígena de forma introspectiva e poética, desviando-se do caminho trilhado por filmes repletos de ação e explosões, como “Independence Day”.

“A Chegada” explora a conexão entre os alienígenas e a protagonista, oferecendo-lhe uma nova perspectiva de vida e uma ressignificação de suas dores. Baseado no conto “História da Sua Vida” de Ted Chiang, o roteiro foi adaptado para o cinema por Eric Heisserer. A crise global desencadeada pela chegada de 12 naves espaciais, que causa tumultos e ataques ao redor do mundo, serve apenas como um pano de fundo para a verdadeira narrativa do filme. A trama principal se concentra em Louise Banks (interpretada por Amy Adams), uma linguista recrutada pelo governo americano para decifrar a linguagem dos visitantes extraterrestres.

Louise, com a ajuda do físico Ian Donnelly (Jeremy Renner), trabalha metodicamente para entender os logogramas circulares utilizados pelos alienígenas, que transmitem significado através de símbolos visuais. Ao longo dessa jornada, Louise experimenta visões de sua vida, frequentemente interpretadas pelo público como lembranças. Essas visões revelam momentos de carinho e cuidado com uma criança, levando-a a questionar o que essas imagens representam. No final, essas visões simbolizam conhecimento e a reflexão sobre quanto poderíamos aproveitar de nossas vidas se soubéssemos de antemão o que nos espera.

O filme é, de fato, enigmático e filosófico, propondo uma meditação sobre como nossas ações seriam influenciadas se tivéssemos conhecimento prévio de todos os momentos, bons e ruins, de nossas jornadas.

Filme: A Chegada

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2016

Gênero: Drama/Ficção-Científica

Nota: 10/10