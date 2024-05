O filme no Prime Video que é uma deliciosa jornada de autodescoberta e amadurecimento

Com roteiro de Melisa Wallack, “Meet Bill” é um filme que ela codirigiu com Bernie Goldman. O enredo gira em torno de Bill Aaron Eckhart, um homem na casa dos 40 anos, que se descobre infeliz em seu casamento e insatisfeito com os rumos profissionais. Sentindo-se inseguro e ansioso, ele come compulsivamente.

Sua esposa, Jess (Elizabeth Banks), é extremamente preocupada com sua aparência e filha de um dono de banco. Bill trabalha como vice-presidente de Recursos Humanos no banco do sogro, que criou o cargo exclusivamente para fazer com que Bill se sentisse um chefe. No entanto, todos sabem que é apenas um papel decorativo na empresa, o que o frustra.

As coisas pioram quando um vídeo de Jess traindo Bill com o âncora de um telejornal, Chip (Timothy Olyphant), vaza na internet, humilhando-o publicamente. No entanto, Bill faz o possível para manter seu casamento, ao menos de aparência, para que seu cargo no banco seja mantido até que ele compre uma franquia de uma loja de donuts.

Enquanto isso, Bill participa de um programa de ex-alunos em sua escola de ensino médio e precisa tutorar um garoto problemático e insistente (Logan Lerman), que se propõe a ajudá-lo a reconquistar Jess. As atividades com este garoto surpreendentemente fazem Bill ter uma nova visão sobre si mesmo e a pensar em reconstruir sua vida de uma forma diferente.

Enquanto o garoto representa a criança interior de Bill, além de uma alusão ao amadurecimento, o protagonista, mesmo que aos quarenta e pouco, vive uma redescoberta de si próprio. Além disso, sua busca pela felicidade, seus problemas pessoais e sua baixa autoestima o levam ao desafio de se enxergar com outros olhos e a buscar novos sonhos para se reinventar.

O filme nos faz pensar sobre nossas insatisfações pessoais, nossa busca por um aprimoramento pessoal e profissional e uma procura incessante por realizações, coisas que façam nossa vida fazer algum sentido. É natural chegarmos na casa dos 40 anos com crises, reavaliando nossas escolhas, repensando nossas decisões e nos sentindo inseguros em relação a nossa aparência.

A vida está mudando. As linhas começam a surgir no rosto, os poros nas mãos, o ânimo já não é mais o mesmo e, agora, fazer escolhas irresponsáveis é injustificado. A vida parece cobrar mais caro. Até mesmo uma garrafa de vinho cobra mais do seu corpo. “Meet Bill”, no Prime Video, não é sobre apenas superar tudo isso, mas, principalmente, sobre enlouquecer no meio de tudo isso. Bill perde a cabeça, faz bobagens, corre riscos, leva surra da vida.

Melisa Wallack nos faz nos identificar com seu protagonista. Ela também naturaliza o sofrimento, o sentimento de frustração e fracasso, o cansaço mental. Ela mostra que está tudo bem não ter tudo aos 40. Assim, como também está tudo bem não se sentir plenamente feliz e realizado aos 50,60,70… a vida é uma eterna reconstrução de si mesmo, um perder-se e encontrar-se sem fim.

Filme: Meet Bill

Direção: Bernie Goldmann e Melisa Wallack

Ano: 2007

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 8/10