Filme recém-lançado, com Ryan Gosling e Emily Blunt, vai te fazer gargalhar até doer a barriga

Acrobacias, quedas ao ar livre, saltos enormes… Não importa o que seja, os dublês sempre estão dispostos a ajudar os atores principais da melhor forma possível, garantindo que eles não se machuquem em cena.

Em “O Dublê”, esta é a função de Colt Seavers (Ryan Gosling), dublê do ator Tom Ryder (Aaron Taylor Johnson), um famoso ator de Hollywood que está em todos os mais prestigiados filmes de ação da atualidade.

Em meio a um trabalho cansativo e perigoso, tem algo que desvia a atenção de Colt diariamente: Jody Moreno (Emily Blunt), a operadora de câmera pela qual ele está perdidamente apaixonado. Ela, por sua vez, parece gostar do romance e retribui com flertes.

Quando estão prestes a transformar o relacionamento em algo mais sério, Colt sofre um grave acidente e cai de costas no chão, graças à falha de um salto que realizou sendo segurado por uma corda de aço. A queda é tão forte que Colt quebra as suas costas e perde totalmente o ânimo de trabalhar. Afundado em um momento deprimente, ele promete para si mesmo que jamais voltará para o cinema.

Certo dia, ele recebe uma ligação inesperada de Gail (Hannah Waddingham), a produtora de um filme que ela garante ser espetacular: uma ficção científica que retrata o amor entre uma princesa e um alienígena. E para sua surpresa, a diretora do filme é Jody Moreno, a paixão que ele nunca esqueceu, e mesmo convicto de nunca mais voltar para o cinema, ter a chance de reencontrar Jody mexe com os sentimentos de Colt e ele não consegue recusar a proposta.

Quando se encontram, Colt e Jody precisam lidar com os assuntos não finalizados do passado, ao mesmo tempo em que Colt se envolve numa grande armadilha: Tom Ryder sente inveja de Colt e faz de tudo para que ele seja culpado por crimes que não cometeu e se envolva em situações de risco durante todo o filme.

Depois de quase ser culpado pelo assassinato de uma pessoa, drogado misteriosamente e incinerado vivo, Colt coleciona momentos de tensão e percebe que está sendo perseguido. Simultaneamente, ele se esforça para reconquistar Jody e fazê-la perceber que ele ainda a ama.

Piadas bem inseridas e alívios cômicos equilibram a trama entre um filme de ação eletrizante e uma comédia romântica divertida. Na conclusão, depois de quase morrer dezenas de vezes, Colt descobre que Tom Ryder armou contra ele e foi o responsável pelo grave acidente que havia feito ele parar de trabalhar.

Como um bom romance, o roteiro faz questão de destacar a reconciliação do casal e uma tendência comum em filmes hollywoodianos: a sensação de que eles foram feitos um para o outro e de que nunca deveriam ter se separado, uma verdadeira paixão de cinema.

Já consagrado na indústria cinematográfica com sucessos como Deadpool 2 (2018) e Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw (2019), David Leitch sabe exatamente como atender a este gênero, conseguindo ser lucrativo para o mercado e, ao mesmo tempo, um fenômeno de bilheteria. Com cenas rápidas e uma montagem que faz o espectador permanecer vidrado, a linguagem da obra é coerente com a proposta comercial da narrativa e da própria direção.

As atuações cativantes de Ryan Gosling e Emily Blunt são os grandes destaques do longa. Por serem nomes conhecidos e consagrados pela indústria, a simpatia do público é mais fácil, mas não há como negar que o jeito caricato e sensível de Emily Blunt combinado com o humor divertido e sedutor de Ryan Gosling são encantadores.

“O Dublê” é um besteirol de respeito. Um blockbuster assumido que mistura cenas de ação eletrizantes com diálogos divertidos e um humor bem colocado, além de uma trilha musical deliciosa, que traz uma playlist nostálgica e muito apropriada para os diversos momentos da narrativa. Para os fãs de clássicos filmes norte-americanos, “O Dublê”, nos cinemas, é uma boa pedida.

Filme: O Dublê

Direção: David Leitch

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 7/10