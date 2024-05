Se você gostou de “Garota Exemplar”, precisa assistir esse filme divertido e sombrio na Netflix

“Um Pequeno Favor” destaca-se ao mesclar elementos de drama, mistério, investigação criminal quase evidente — note-se o cuidado no uso do advérbio — e comédia que ousa explorar o absurdo sempre que possível. Sob direção menos habilidosa, tal audácia poderia resultar em uma sequência interminável de cenas sem humor ou excitação, mas Paul Feig, com sua experiência, maneja habilmente as nuances de cada gênero, construindo em cada sequência do filme uma narrativa notavelmente integrada.

Feig aspira replicar os sucessos de “Missão Madrinha de Casamento” (2011), combinando-os com os elementos investigativos de “Garota Exemplar” (2014), dirigido por David Fincher, que narra a história de uma esposa que, acima de qualquer suspeita, envolve o marido em seu próprio desaparecimento. Embora o roteiro de Darcey Bell e Jessica Sharzer ecoe o estilo de Fincher — o que é especialmente notável considerando que o filme é baseado no romance homônimo de Bell de 2017 —, não se pode ignorar que Feig frequentemente subverte a trama, adaptando-a de acordo com sua visão criativa.

Stephanie Smothers, moradora do subúrbio de Nova York e após Nova Jersey, gerencia um canal de afazeres domésticos em uma plataforma de vídeos e dispõe de amplo tempo para se dedicar voluntariamente às atividades escolares de seu filho, Miles. Apesar das sugestões da professora para que outros pais participem das atividades pedagógicas, Stephanie vive envolta em uma constante tensão, o que a mantém isolada, criando seu filho sozinha após a trágica perda do pai do menino e um meio-irmão que ela conheceu no funeral — o primeiro mistério do filme que Feig habilmente oculta.

De forma inesperada, Emily Nelson, uma ex-modelo que agora viaja pelo mundo aconselhando novas top models para a agência de Dennis Nylon, com uma breve aparição de Rupert Friend, se aproxima de Stephanie. Emily, um elo entre figuras icônicas como Kate Moss e Gisele Bündchen, reflete uma versão alterada de Stephanie. A química entre Blake Lively e Anna Kendrick eleva esta amizade improvável até o ponto de virada, onde o filme ganha contornos similares ao enredo de um suposto sequestro delineado por Fincher.

Ao evitar comparações diretas, Feig adiciona à trama Sean Townsend, o marido de Emily interpretado por Henry Golding, criando um triângulo não tanto amoroso, mas carregado de desejo, que distingue esta narrativa de outras, mantendo o interesse do público até um desfecho talvez previsível, porém cativante.

Filme: Um Pequeno Favor

Direção: Paul Feig

Ano: 2018

Gêneros: Comédia/Drama/Suspense/Thriller

Nota: 8/10