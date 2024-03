Último dia para assistir na Netflix ao filme que, indicado a 6 Oscars, consagrou Brad Pitt e foi aplaudido de pé

“O Homem que Mudou o Jogo” desdobra-se em um estudo fascinante sobre as intrincadas camadas do esporte e da existência, contrariando a expectativa de vitórias incontestáveis e derrotas inapeláveis, seja em partidas triviais ou em confrontos de alta tensão. Bennett Miller, ao adaptar a obra “Moneyball” de Michael Lewis, desvela uma trama que flerta com o extraordinário, ancorada na realidade singular do cotidiano. Em seus 133 minutos, a película entrelaça a crua veracidade com a ilusória fantasia, desembocando na percepção de que a existência carrega consigo um tom de ironia e enigma, um jogo em que o esforço máximo raramente se traduz em recompensas palpáveis, exceto, talvez, para os poucos que decifram a essência subjacente ao jogo da vida.

Para Billy Beane, interpretado com uma nuance enigmática por Brad Pitt, o beisebol nunca se apresentou como uma fonte de lazer. O roteiro, lapidado com destreza por Aaron Sorkin, Stan Chervin e Steven Zaillian, desnuda o tormento de Beane, para quem o esporte oscila entre redentor e verdugo, independentemente dos esforços para atenuar essa relação conflituosa. Pitt imerge e emerge das profundezas de Beane, um personagem marcado por suas batalhas internas e uma visão pragmática da vida, entregando uma atuação que se destaca em sua carreira.

Na narrativa, a figura de Peter Brand, encarnado por Jonah Hill, emerge como um divisor de águas, tanto para Beane quanto para a trama. Brand, um jovem analista, introduz uma abordagem revolucionária que sacode os alicerces do beisebol tradicional e, por consequência, desafia as convicções enraizadas de Beane. A interação entre Pitt e Hill injeta uma vitalidade nova, reconfigurando a trajetória de Beane e ampliando o escopo emocional da história.

“O Homem que Mudou o Jogo” vai além de um relato esportivo, configurando-se como uma meditação sobre os desafios e paradoxos da vida. A representação de Beane, como um homem em busca de respostas em um universo repleto de incógnitas, ressoa com a audiência muito além do contexto esportivo. Sob a direção astuta de Miller, o filme não se limita à jornada de um homem ou de uma equipe; ele reflete sobre a luta incessante entre aspirações e realidades, ecoando uma narrativa que transcende as fronteiras do campo de beisebol.

Filme: O Homem que Mudou o Jogo

Direção: Bennett Miller

Ano de lançamento: 2011

Gêneros: Drama, Biografia

Classificação: 9/10