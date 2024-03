O melhor filme indonésio de 2024 acaba de estrear na Netflix

Acertos de contas entre anti-heróis sujeitos a repensar a vida depois de um evento que de alguma forma os faz balançar e vilões inescrupulosos, cínicos, que juntam psicopatia e aquela vontade tão sua de atropelar qualquer um em sua escalada até o topo, são um bom começo para filmes que têm a pretensão de levar o espectador por um passeio sem lógica em que se descortinam cenários mais e mais sombrios, reflexo da própria condição ambivalente desses personagens.

Em “24 Horas com Gaspar”, o detetive interpretado por Reza Rahadian investiga o sumiço de moradores de um bairro pobre de Jacarta, uma cidade decadente, feia, tomada por marginais de todos os escalões, um pouco menos arrasada que no romance homônimo de Sabda Armandio publicado em 2017. A adaptação, a cargo do próprio Armandio e Mohammad Irfan Ramly, conserva a atmosfera noir da pena do escritor, mas parece querer dar ao protagonista a chance de se redimir, antes que se esgote o tempo e ele afinal siga seu destino em outro plano, por causa de um mal raro.

O diretor Yosep Anggi Noen investe boa parte de suas fichas em Rahadian, sem, no entanto, abdicar da força da história, um conto sobre escolhas, morte e salvação no qual também há lugar para uma amizade pura que acaba por definir os últimos passos de um homem em busca de si mesmo. Noen volta à infância de Gaspar a fim de esclarecer de onde vem sua aptidão para encontrar resposta para os tantos mistérios que cercam sua existência.

Na pele de Ali Fikry, aos onze anos, o aspirante a detetive é um garoto excêntrico, mas que desperta o interesse de uma vizinha, Kirana, pela qual nutre laços que vão se estreitando sem que isso jamais signifique um namorico, ainda que a menina, vivida por Shofia Shireen, vez ou outra dê sinais quanto a um possível primeiro amor, se ele se empenhasse. Uma reviravolta os separa, e passados 23 anos, ele ainda procura por ela; nesse ponto, o diretor confere a seu trabalho a aura de crítica ao que acontece na vida social da Indonésia, com Rahadian cada vez mais senhor da trama.

Gaspar começa a ser apresentado não só como um espírito sem amarras, mas também na figura de alguém frágil, padecendo da estranhíssima dextrocardia que lhe dá por prazo o limite de um dia completo, nada mais. Quem assiste partilha de sua angústia graças à trilha sonora de Ricky Lionardi, que inclui um ou outro batimento cardíaco enquanto a narrativa avança para o desfecho trágico.

Filme: 24 Horas com Gaspar

Direção: Yosep Anggi Noen

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Ação/Policial/Mistério

Nota: 8/10