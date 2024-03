Obra-prima de Guy Ritchie, na Netflix, vai te deixar mais viciado que café

Com seu estilo sofisticadamente rebelde, seu ritmo frenético e suas reviravoltas inigualáveis, Guy Ritchie criou um estilo único e autoral de fazer cinema. Com obras aclamadas no currículo, um de seus filmes mais recentes, “Magnatas do Crime”, recebeu tantos elogios da crítica que acabou ganhando um spin-off e virando série de televisão. O elenco não é o mesmo, mas Ritchie encontra entre cachês menos onerosos um elenco talentoso e charmoso o bastante para dar sequência às suas ideias de trama intricada e surpreendente.

Theo James é Eddie Horniman, um militar de família aristocrática que inesperadamente herda o título de duque de seu pai e uma propriedade de 15 mil acres. No entanto, a fortuna de sua família está mais escassa do que imaginava. Eddie é o filho mais novo e parecia óbvio para toda a família que o legado e a propriedade do pai fossem para Fredy (Daniel Ings), o filho mais velho.

Para o desespero do primogênito, que deve 8 milhões de libras para um mafioso, o pai não deixa um tostão para ele. Freddy desabafa com o irmão sobre a dívida e Eddie se compromete a ajudá-lo. O caçula se alia à filha de um traficante para salvar a vida do irmão. A aliada é Suzie Glass, interpretada por Kaya Scodelario, filha de Bobby Glass (Ray Winstone), um mafioso do império da cannabis. O pai dela havia feito um acordo financeiro com o falecido pai de Eddie, o duque de Halstead, para que a propriedade fosse usada para a produção e fabricação da droga.

Susie se propõe a ajudar Eddie a renegociar a dívida de Freddie. Ela consegue deduzir os juros e reduzir o valor pela metade. De 8 milhões, a dívida cai para 4 milhões, desde que Freddie grave um vídeo humilhante pedindo desculpas e imitando uma galinha. Embora não seja o acordo ideal, parece justo o bastante para Eddie, que está mais preocupado em salvar o pescoço do irmão do que com a deterioração pública de sua família. No entanto, Freddy é um homem impulsivo e pouco inteligente, que sempre se mete em confusões ainda mais graves, levando seu irmão junto com ele para um abismo cada vez mais profundo.

Para salvar Fredy e se livrar do vínculo criminoso entre seu pai e o de Susie, Eddie precisa fechar alguns acordos ilegais, se meter em confusões com assassinos altamente perigosos e ter jogo de cintura para fazer as alianças vantajosas. No entanto, a situação parece prendê-lo em uma trama cada vez mais aprofundada e complexa de mentiras e crimes.

Criada, escrita e dirigida por Guy Ritchie, a série com eventos meticulosamente planejados para serem uma sucessão de tragédias cômicas coloca o protagonista em uma jornada perigosa e divertida de descobertas. Segredos de família que ele desconhecia são revelados, enquanto ele próprio se descobre como herdeiro de um legado de trambiques palacianos.

Com uma enorme variedade de personagens sórdidos e caricatos, diálogos astutos e com um humor sombrio, ambientações deslumbrantes e figurinos estilosos, Guy Ritchie marca mais uma vez presença no mundo do entretenimento, entregando uma série de alta qualidade e que se desdobra de forma intrigante e magnética.

Série: Magnatas do Crime

Direção: Guy Ritchie

Ano: 2024

Gênero: Crime/Comédia/Ação

Nota: 10