O filme mais esperado do ano no Prime Video

Com uma bela fotografia misteriosa e evocativa, “A Filha do Rei do Pântano” é um thriller policial mediano que aborda um relacionamento abusivo perpetrado por um homem perigoso, longe dos olhares das autoridades. Ele é Jacob, interpretado por Ben Mendelsohn, que vive com sua família no meio das florestas do Michigan.

Helena (Brooklynn Prince), sua filha de 10 anos, viveu sua vida inteira isolada do mundo externo, da sociedade e das tecnologias. Tudo que ela sabe é o que ele e a mãe ensinaram. A mãe é Beth (Caren Pistorius), que Helena descreve como uma mulher que está sempre brava com ela. Jacob responde que ela “não vê a felicidade como eles”, referindo-se a ele próprio e à filha.

Os dois passam a maior parte do tempo juntos, caçando, vivendo na vida selvagem, sobrevivendo à natureza e agradecendo a ela também. O relacionamento entre pai e filha deixa claro uma conexão de almas. Um vínculo que não se mostra tão forte com a mãe da garota. Logo entendemos os motivos pelos quais Beth está sempre triste ou irritada.

Quando um homem surge perdido em uma motocicleta no meio da selva, Beth pede ajuda e para que ele as tire dali. Mas o homem não entende o pedido de socorro rápido o bastante para evitar ser abatido por Jacob, enquanto Beth nocauteia a própria filha e a leva à força na motocicleta rumo à cidade.

Na delegacia, Beth revela que Jacob a sequestrou há anos. Além de tê-la feito refém e engravidado, Jacob cometeu alguns homicídios e se tornou um procurado pela justiça, sob o apelido de “Rei do Pântano”, um homem que conhece a floresta mais que qualquer pessoa. Com o pai capturado e preso por policiais, Helena tem finalmente a chance de saber quem ele realmente era além do homem que ela amou e teve como modelo.

O filme dá um salto para 20 anos mais tarde. Helena, agora interpretada por Daisy Ridley, é uma mulher comum, casada com Stephen (Garrett Hedlund), que não sabe nada sobre seu passado e com quem tem uma filha, chamada Marigold (Joey Carson). Helena se afastou da mãe, criou uma narrativa para não precisar revelar a ninguém sobre sua identidade e história de vida obscura e só quer viver da maneira mais trivial e entediante possível. Mas tudo muda quando Jacob foge da prisão. Desconfiados de que Helena pode saber sobre o paradeiro do pai, a polícia aparece em sua casa e expõe seu passado. Ansiosa e insone, Helena aguarda a qualquer momento, que Jacob descubra onde ela está e apareça em sua casa.

“A Filha do Rei do Pântano”, no Prime Video, mostra como jamais podemos fugir de quem somos. Nosso passado sempre estará à espreita, em algum lugar da memória, pronto para reaparecer na primeira oportunidade. Helena tentou reconstruir sua vida longe do passado traumático, em que foi manipulada pelo pai a pensar que sua relação era honesta e o vínculo entre eles era importante e verdadeiro. Diante da perspectiva de que toda sua infância foi uma mentira e de que seu pai é, na realidade, um psicopata, sua noção de confiança foi completamente quebrada.

O longa-metragem dirigido por Neil Burger conta com excelentes atuações, mas nunca entrega a intensidade que se espera de um thriller policial.

Filme: A Filha do Rei do Pântano

Direção: Neil Burger

Ano: 2023

Gênero: Suspense/Drama/Policial

Nota: 8/10